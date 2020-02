Bolsa tem alta com avanço das ações da Petrobrás

As ações da Petrobrás aceleraram os ganhos após a intensificação da alta nas cotações do petróleo no exterior e, consequentemente, impulsionam o Ibovespa. Conforme fontes, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados - que formam o grupo conhecido como Opep+ - vê maior chance de reduzir a produção entre 800 mil e 1 mi barris por dia adicionais. Ainda não está descartada resposta mais agressiva ao coronavírus em produção de petróleo.

Enquanto a cotação do petróleo em Nova York e em Londres avançava em torno de 2,50% e 1,80%, respectivamente, as ações ON e PN da Petrobrás tinham valorização de 2,67% e 1,92% às 11h50. O Ibovespa subia 1,45%, chegando aos 116.290,32 pontos. O dólar tinha queda de 0,15%, sendo cotado a R$ 4,2427.

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a perda acumulada pela indústria em 2019 na comparação com o período pré-crise é de 14,8%.

Nesta manhã começou a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. Amanhã, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição decidem o novo patamar da Selic, a taxa básica de juros, atualmente em 4,50% ao ano.

Segundo o Projeções Broadcast, a maioria dos analistas do mercado financeiro estima uma queda de 0,25 ponto porcentual na taxa.