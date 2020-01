Bolsa tem alta com expectativa sobre acordo entre EUA e China

Às 11h50, o dólar à vista tinha alta de 1,03%, aos R$ 4,1355. O Ibovespa subia 0,97%, aos 116.629 pontos. Em Nova York, o Dow Jones subia 0,18% e o S&P500 tinha alta de 0,23%. Em Londres, o FTSE subia 0,04%, enquanto o DAX perdia 0,44% em Frankfurt.

Na Bolsa, as ações da Vale subiam mais de 1%, enquanto as das siderúrgicas subiam até mais de 3%, como as da Usiminas PNA (3,18%) em dia de alta de 2,14% do minério de ferro na China e em meio à expectativa de assinatura da fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e a China nesta semana.

As ações ON de Sabesp estavam entre as maiores altas do Ibovespa, com ganho de mais de 4%, após o Estado revelar no fim de semana que o Brasil voltou à rota de investimentos chineses e que um dos principais alvos é a Sabesp.

Com relação à alta do dólar, operadores atribuem o movimento um componente especulativo num cenário em que cresce a possibilidade de corte da Selic, a taxa básica de juro, em fevereiro.

Na política, o presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério (DEM-RO), tenta um acordo entre os senadores para aprovar o novo marco legal do saneamento sem que o texto volte para a Câmara caso haja alterações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer aprovar o projeto e enviá-lo para sanção presidencial até o fim de março. /COLABOROU NIVIANE MAGALHÃES