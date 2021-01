Em 1º pregão do ano, Bolsa tem leve queda; dólar passa de R$ 5,20

Os investidores moderam o apetite a risco neste começo de segunda etapa do primeiro pregão de 2021, diante do sinal negativo das Bolsas em Nova York, contrariando a alta na Europa, além de riscos internos.

O dia começou com otimismo pela vacinação contra a covid-19 no exterior e dados da Europa que sinalizaram continuidade da recuperação econômica. Mas novas restrições para conter o avanço da pandemia e críticas sobre o ritmo de vacinação na União Europeia e nos Estados Unidos esfriaram o ambiente de negócios.

Internamente, a incerteza quanto ao início da imunização e questões envolvendo as contas públicas, passando pela expectativa pela eleição dos presidentes da Câmara e Senado e definição da agenda de reformas, também compõem o radar os investidores. Assim, o dólar, que chegou a cair a R$ 5,12 na mínima da sessão, começa a tarde acima disso, a R$ 5,17.

O Ibovespa, que voltou a superar os 120 mil pontos, desacelera a alta para quase 0,50%, novamento em 119 mil pontos. Os juros futuros ainda mantêm a tendência de baixa.

Nova York bateu as máximas históricas intraday - Dow Jones e S&P 500 - no começo da sessão, mas agora opera no negativo, até pelo espaço para realização de lucros após fechar 2020 no positivo.

Às 13h15, o dólar era cotado a R$ 5,21. No mesmo horário, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, estava aos 118,9 mil pontos, perto de um recuo de 0,1%.