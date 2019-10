Bolsa tem queda de 2% com exterior e votação da Previdência

A Bolsa brasileira tem queda de 2%, acompanhando os mercados internacionais, que reflete os temores com a desaceleração global, e a votação da reforma da Previdência no Senado, nesta quarta-feira, 2.

A retomada da análise de destaques ao texto da reforma estava marcada para o fim desta manhã, mas ainda não havia começado até o meio-dia. As propostas de mudanças feitas pelos senadores podem desidratar a economia prevista em dez anos em mais R$ 200 bilhões.

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, chegou a defender nesta manhã o adiamento da sessão para evitar mais derrotas ao governo. Na noite de terça-feira, os senadores derrubaram da proposta as mudanças no pagamento do abono salarial, tirando uma economia de R$ 76,4 bilhões em dez anos.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo fontes, teria ordenado compensar no projeto do novo pacto federativo cada bilhão perdido na Previdência.

Às 11h32, o Ibovespa tinha desvalorização de 2,25%, chegando aos 101.712,39 pontos. O dólar à vista caía 0,05%, sendo cotado a R$ 4,1600, acompanhando a fraqueza da moeda ante outras moedas emergentes e ligadas a commodities. Os juros futuros tinham leve alta, com investidores atentos ao andamento da reforma da Previdência.

Na Bolsa, as ações da Petrobrás caíam mais de 1%, enquanto o petróleo exibia queda menor, de menos de 1%. Os papéis da Vale perdiam mais de 2% e as ações das siderúrgicas também tinham queda acentuada.

Em Wall Street, as ações da Boeing perdiam ao redor de 1,50% após uma matéria do jornal The New York Times afirmar que um engenheiro sênior da companhia apresentou queixa ética interna neste ano pela decisão da Boeing de rejeitar um sistema de segurança para o 737 Max, modelo envolvido em acidentes recentes, com base em custos.

O Dow Jones caía 1,62%, o S&P500 tinha queda de 1,60% e o Nasdaq recuava 1,52%.