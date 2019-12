Bolsa termina o dia em queda de 0,59% e dólar recua aos R$ 4,06

O Ibovespa zerou a alta e acabou fechando o dia em queda, após superar os 113 mil pontos na primeira parte dos negócios. Perto do fechamento, acelerou as perdas e, com forte volume de negócios, o índice interrompeu uma sequência de recordes e de três altas consecutivas.

LEIA TAMBÉM > Entenda como o BC intervém no mercado de câmbioc

A euforia na Bolsa nesta segunda-feira, 16, durou até o exercício de operações sobre ações, que movimentou R$ 12 bilhões, mas perdeu fôlego em seguida, em dia de noticiário esvaziado no mercado doméstico. O Ibovespa cedeu 0,59%, para os 111.896,04 pontos. Enquanto o principal índice de ações do Brasil perdeu fôlego, o dólar, ao contrário, acentuou o ritmo de queda na parte da tarde e chegou a tocar em R$ 4,05. A moeda americana fechou em baixa de 1,11%, a R$ 4,0620, menor cotação desde 5 de novembro.

Operadores reportaram entrada de capital externo e continuidade do movimento de redução de posições contra o real no mercado futuro, especialmente por estrangeiros. Em meio ao otimismo com a economia brasileira, o real foi a moeda hoje com melhor desempenho em uma cesta de 34 divisas.

Risco país

O Credit Default Swap (CDS) de cinco anos do Brasil, um termômetro do risco país, caiu para 96,2 pontos na tarde desta segunda-feira, menor nível desde outubro de 2010. Já no mercado de renda fixa, os juros futuros operaram sob dinâmica própria e estiveram em alta a maior parte da sessão. Além da agenda importante para este segmento nos próximos dias, com divulgação da ata do Copom e do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), traders ressaltam que o investidor aproveitou para realizar lucros, tendo como argumento a melhora da perspectiva de crescimento do País em 2020, que deve reduzir o espaço para mais cortes de juros.

Exterior

No exterior, a reação positiva à "fase 1" do acordo comercial anunciado no fim da semana passada entre Estados Unidos e China continuou nesta tarde, quando o presidente americano, Donald Trump, disse que a etapa pode ser concretizada em cerca de duas semanas.

Entre os mercados, as bolsas de Nova York mantiveram sua força, com o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq em novos recordes de fechamento. Com a menor busca por segurança, os juros dos Treasuries subiram. Entre as commodities, o petróleo atingiu novas máximas desde meados de setembro, com o comércio global e dados positivos chineses também no radar.