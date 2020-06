Bolsas apresentam tendência negativa pelo mundo, após preocupação com novos surtos de covid-19

O receio do surgimento de novos surtos de covid-19, especialmente nos Estados Unidos e na China, tem provocado queda na maioria dos principais mercados internacionais. Outros países apresentaram leves altas, porém por influência de fatores internos da economia.

Na China, o ressurgimento da covid-19 em Pequim levou a capital a cancelar voos, fechar escolas e isolar bairros. O receio é que o gigante asiático, onde a pandemia teve início, sofra uma segunda onda de infecções pelo novo coronavírus. Já nos EUA, vários Estados registraram aumento de casos em meio ao processo de reversão de medidas de isolamento motivadas pelo coronavírus.

Ásia e Oceania

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com investidores atentos a novos surtos de coronavírus nos EUA e na China, mas também reagindo a um corte de juros pelo banco central chinês.

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) informou nesta quinta-feira que reduziu a taxa de juros de contratos de recompra (repos) reversa de 14 dias, de 2,55% para 2,35%.

O PBoC também injetou 70 bilhões de yuans (US$ 9,88 bilhões) por meio desse instrumento no mercado monetário, com o objetivo de manter a liquidez estável no fim do primeiro semestre do ano.

Na esteira de um novo corte de juros, os mercados chineses, contudo, encerraram os negócios desta quinta com altas modestas. O Xangai Composto subiu 0,12%, a 2.939,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,24%, a 1.908,33 pontos.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,45% em Tóquio, a 22.355,46 pontos, o Hang Seng teve baixa marginal de 0,07% em Hong Kong, a 24.464,94 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,35% em Seul, a 2.133,48 pontos, mas o Taiex registrou ligeiro ganho de 0,12% em Taiwan, a 11.548,33 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho após dados oficiais mostrarem que a taxa de desemprego do país saltou para 7,1% em maio, atingindo o maior nível em 19 anos, em meio à pandemia de coronavírus. O S&P/ASX 200 caiu 0,92% em Sydney, a 5.936,50 pontos.

Europa

As bolsas europeias abriram o pregão desta quinta-feira em baixa, influenciadas por preocupações com novos surtos de covid-19 nos EUA e na China e à espera da decisão de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE) que, segundo analistas, deverá ampliar suas compras de bônus.

Às 4h07 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,61%, a de Frankfurt recuava 0,30% e a de Paris se desvalorizava 0,55%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,09%, 0,86% e 0,39%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam sem direção única e perto da estabilidade na madrugada desta quinta-feira, à medida que investidores ponderam o eventual impacto na demanda pela commodity de novos surtos de covid-19 nos EUA e na China.

Às 4h15 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para agosto caía 0,05% na Nymex, a US$ 38,19, enquanto o do Brent para o mesmo mês subia 0,20% na ICE, a US$ 40,79. / *COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES