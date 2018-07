Bolsas asiáticas abrem com resultados mistos

As Bolsas asiáticas abriram o pregão desta quinta-feira, 18, com resultados mistos, após a euforia dos mercados com o corte de juros pelo Federal Reserve e a mudança na política monetária nos EUA. Os investidores interpretaram a agressividade do Fed como sinal de que a situação é mais grave do que se imaginava. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio abriu em baixa e, minutos após o início do pregão, caía 0,44%, para 8.574,01 pontos. Por sua vez, o indicador Topix recuava 0,34%, para 835,57 pontos. O dólar abriu em baixa no mercado de divisas de Tóquio, a 87,26 ienes, contra os 88,69 ienes do fechamento anterior. O euro era cotado a 125,68 ienes e a US$ 1,440, frente às cotações de 124,87 ienes e de US$ 1,4079 da jornada anterior. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong baixava 125,22 pontos (0,81%), aos 15.335,30. Em Jacarta, o índice KLCI diminuiu 1,43 ponto (0,10%), aos 1.907,64. O índice KLCI da Bolsa de Kuala Lumpur caía 2,31 pontos (0,27%), aos 860,19. Em Manila, o índice PSEI operava nos primeiros minutos do pregão em alta de 3,08 pontos (0,16%), aos 1.907,64. O índice SET da Bolsa de Bangcoc subia 3,54 pontos (0,79%), aos 449,48. Em Cingapura, o índice Straits Times ganhava 3,80 pontos (0,06%), aos 1.783,09.