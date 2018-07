Bolsas asiáticas começam a semana com fortes altas

As Bolsas asiáticas fecharam o pregão desta segunda-feira, 8, em alta, com uma aparente tranqüilidade dos investidores devido ao bom comportamento dos valores financeiros de Wall Street na sexta-feira. Veja Também: Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio subiu 411,54 pontos (5,19%), aos 8.329,05. Já o índice Topix, que reúne todos os valores da primeira jornada, ganhou 26,06 pontos (3,31%), para 812,08. Em Seul, o índice Kospi da Bolsa de Seul fechou em alta de 76,92 pontos (7,48%), para 1.105,05. O indicador de valores tecnológicos Kosdaq subiu 14,55 pontos (4,82%), aos 316,71. Em Hong Kong, a alta do Hang Seng chegou a 7,58%. O índice SET, de Bangcoc, ganhou 2,58%. Em Manila, a bolsa fechou em alta de 1,04%, assim como Xangai que ganhou 3,57%. O mercado australiano também encerrou no positivo, 3,69%. Kuala Lumpur e Jacarta foram na contramão e fecharam em baixa de 1,01% e 0,25%, respectivamente.