Bolsas asiáticas encerram o pregão em alta

As bolsas asiáticas fecharam em alta o pregão desta terça-feira, após operarem durante toda a segunda-feira em baixa. A alta se deve ao otimismo do mercado de que o Federal Reserve (Fed) anunciará novo corte nos juros americanos na quarta-feira. A Bolsa de Tóquio avançou 2,99% e a de Seul, 0,66%. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou em alta de 390,95 pontos (2,99%), para 13.478,86. O indicador Topix, que reúne todos os valores da primeira seção, subiu 35,70 pontos (2,76%), aos 1.328,73. O índice Kospi da Bolsa de Seul avançou 10,71 pontos (0,66%), para 1.637,91. O índice de valores tecnológicos Kosdaq caiu 1,85 pontos (0,29%), aos 632,67. Abertura O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, subiu 2,58% no início do pregão, alcançando 13.425,31 pontos. Já o índice Topix subia 2,91%, para 1.330,68 pontos. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong operava nos primeiros minutos em alta de 586,49 pontos (2,44%), aos 24.640,1. Em Manila, o índice PSEI subia 19,97 pontos (0,62%), aos 3.223,53. Na bolsa de Cingapura, o índice Straits Times avançava 57,61 pontos (1,89%), aos 3.092,60. O índice SET da Bolsa de Bangcoc operava em alta de 9,59 pontos (1,28%), aos 753,95. O índice composto JKSE da Bolsa de Jacarta subia 28,27 pontos (1,09%), chegando aos 2.610,32. O índice composto KLCI da Bolsa de Kuala Lumpur operava em alta de 8,74 pontos (0,63%), aos 1.389,32.