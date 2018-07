Bolsas asiáticas fecham pregão com resultados positivos

As Bolsas asiáticas fecharam em alta o pregão desta quarta-feira, 10, apesar do pessimismo dos mercados dos Estados Unidos, com a Wall Street fechando em baixa na jornada de terça-feira. Veja também: EUA chegam a acordo sobre montadoras Desemprego, a terceira fase da crise financeira global Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio aumentou 264,37 pontos (3,15%), aos 8.660,24. O índice Topix, que reúne todos os valores da primeira jornada, subiu 16,61 pontos (2,03%), para 834,55. O índice Kospi da Bolsa de Seul ganhou 40,03 pontos (3,62%), aos 1.145,87. O indicador de valores tecnológicos Kosdaq subiu 5,90 pontos (1,85%), para 324,15. Em Hong Kong, o indicador do Hang Seng aumentou 4,04%. A alta em Kuala Lumpur chegou a 1,63% e a de Cingapura a 3,16%. Bangcoc, Jacarta, Xangai, Manila e Austrália também seguiram a tendência e encerraram com resultdos positivos de 3,22%, 2,45%, 2,03%, 0,19% e 1,12%.