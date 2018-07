Bolsas asiáticas iniciam a semana com resultados positivos

As Bolsas asiáticas abriram o pregão desta segunda-feira, 8, em alta, com uma aparente tranqüilidade dos investidores devido ao bom comportamento dos valores financeiros de Wall Street na sexta-feira. Veja Também: Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio aumentava 94,36 pontos (1,19%), aos 8.011,87. O indicador Topix, que reúne todos os valores da primeira jornada, subia 7,95 pontos (1,01%), para 793,97. Em Hong Kong, o índice Hang Seng ganhava 457,16 pontos (3,30%), para 14.303,25. Enquanto que o indicador Kospi, de Seul, operava em alta de 13,28 pontos (1,29%), para 1.041,41. Já o índice de valores tecnológicos Kosdaq subia 5,36 pontos (1,77%), aos 307,52. Em Manila, a situação era inversa. O índice PSEI perdia 1,62 ponto (0,09%), aos 1.809,58.