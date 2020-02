Bolsas chinesas começam a operar em queda após feriado do Ano Novo Lunar por causa do coronavírus

Além das mortes e do temor da disseminação do vírus pelo mundo, o coronavírus tem um impacto econômico cada vez mais forte, principalmente devido ao fechamento de negócios na China, suspensão de viagens internacionais e ao impacto nas linhas de produção das principais marcas internacionais. As bolsas de valores em Xangai e Shenzhen caíram quase 9% na manhã desta segunda-feira, 3, quando os investidores voltaram do feriado do Ano Novo Lunar, que foi estendido como forma de impedir que pessoas viajassem pela China. No fim do dia, a bolsa de Xangai fechou com perdas de 7,72%, sua queda mais baixa em 5 anos.

Em Wuhan - que de movimentado centro industrial tornou-se uma cidade quase fantasma - os moradores vivem com um profundo medo de contrair o vírus. Suas instalações médicas estão sobrecarregadas e o governo corre contra o relógio para construir dois novos hospitais em prazos extraordinariamente rápidos.

O primeiro, uma instalação com 1.000 leitos, teve que ser aberto na segunda-feira, apenas 10 dias após o início da construção. Segundo a mídia estatal, cerca de 1.400 médicos militares atenderão pacientes naquele hospital, chamado "Fire God Mountain".

No entanto, com o aumento do número de mortes em Wuhan e outras partes da província de Hubei, ainda não está claro qual o impacto geral dos hospitais na luta contra a disseminação do coronavírus. Em um sinal preocupante de sua rápida expansão para outras partes da China, a enorme cidade industrial oriental de Wenzhou, a quase 800 quilômetros de Wuhan, foi colocada no domingo sob um bloqueio semelhante, em uma quarentena gigantesca.

As estradas em Wenzhou foram fechadas e seus nove milhões de habitantes receberam ordens de permanecer em suas casas. As autoridades anunciaram que apenas um morador por família em Wenzhou pode sair a cada dois dias para comprar itens necessários.

O número de mortos pela epidemia de um novo coronavírus chegou a 360 nesta segunda-feira e, portanto, excedeu o número de vítimas registradas no país durante a crise da SARS, duas décadas atrás. As autoridades de saúde chinesas registraram 57 mortes nas últimas 24 horas, no pior saldo diário desde que o novo coronavírus foi detectado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei. Dessa forma, o número de mortos chegou a 362, sendo 361 deles em território chinês e um nas Filipinas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já declarou a emergência internacional por causa da epidemia, e no sábado foi relatada a morte de um paciente nas Filipinas, a primeira fora da China. Durante duas semanas, os 11 milhões de habitantes de Wuhan estão praticamente isolados do mundo e, em geral, os 56 milhões de habitantes de Hubei enfrentam severas restrições para deixar suas casas, na tentativa de conter a propagação. /AFP