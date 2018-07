Bolsas da Ásia derrubam cotação do bitcoin em mais de 10% nesta terça-feira

NOVA YORK - Depois de operar em baixa durante a sessão asiática, o bitcoin sofreu acentuada queda de mais de 10% em cerca de uma hora de negócios, atingindo níveis não vistos desde o começo de dezembro.

A criptomoeda chegou a ser negociada em torno de US$ 11.700, ante US$ 13.200 apenas uma horas antes, segundo a CoinDesk.

Antes disso, o bitcoin vinha operando dentro de uma margem mais estreita desde sexta-feira, mantendo-se, de modo geral, não muito longe do patamar de US$ 14.000 até ontem, quando os mercados financeiros dos EUA ficaram fechados devido ao feriado de Martin Luther King.

Recentemente, o governo da Coreia do Sul, que tem participação significativa nos negócios com bitcoin, revelou planos de restringir transações com criptomoedas. /DOW JONES