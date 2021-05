Bolsas de Nova York e Europa sobem após bancos centrais reforçarem as políticas pró-estímulos

As Bolsas de Nova York, Europa e Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 6, após os bancos centrais dos Estados Unidos e Inglaterra sinalizarem a importância de manter suas políticas monetárias pró-estímulos e de juros baixos. Além disso, o mercado de trabalho americano também foi monitorado pelos investidores.

Nos EUA, o presidente da distrital de Atlanta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Raphael Bostic, manteve o tom cauteloso ao discutir sobre o eventual aperto da política monetária. O executivo disse que a instituição não está pronta para discutir uma possível diminuição da compra de ativos e salientou ainda que "uma leitura clara de inflação será difícil nos próximos meses".

A recusa do Fed em alterar sua política monetária vem de encontro com dados mistos da economia americana, que vêm sendo divulgados no decorrer desta semana. Hoje, foi informado que os pedidos de seguro-desemprego nos EUA caíram 92 mil na semana concluída em 1º de maio, a 498 mil. O número ficou abaixo da previsão de 527 mil solicitações de economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Tom similar foi adotado na Europa pelo Banco da Inglaterra. Hoje, a entidade decidiu manter sua política monetária acomodatícia, mas com uma leve mudança no seu programa de compras de títulos, cujo orçamento caiu de 4,44 bilhões para 3,44 bilhões de libras. O presidente da entidade, Andrew Bailey, ressaltou que a decisão não é uma sinalização de aperto monetário e rechaçou a possibilidade de uma mudança brusca antes que a meta de inflação a 2% seja atingida.

Já na agenda de indicadores da zona do euro, as vendas no varejo subiram 2,7% em março ante fevereiro, número acima do previsto pelo The Wall Street Journal. O índice de gerentes de compras do setor de serviços do Reino Unido teve alta a 61 em abril, de 56,3 no mês anterior. Já as encomendas à indústria alemã cresceram 3,0% entre fevereiro e março.

Bolsas de Nova York

Os índices americanos fecharam em alta, apoiados pela sinalização do Fed de que os estímulos ainda devem permanecer por um longo período. Dow Jones subiu 0,92%, em novo recorde histórico de encerramento. S&P 500 e Nasdaq tiveram ganhos de 0,81% e 0,37% cada.

Bolsas da Europa

Após a decisão do BC inglês, a Bolsa de Londres avançou 0,52%, enquanto a de Paris teve ganho de 0,28% e a de Frankfurt subiu 0,17%. As Bolsas de Milão e Madri subiram 0,13% e 0,16% cada. Na contramão, o índice Stoxx 600, que concentra as principais empresas do continente, caiu 0,12%, enquanto o índice acionário de Lisboa cedeu 0,01%.

Bolsas da Ásia

A volta dos índices de China e Japão do feriado ajudaram os negócios no continente. As Bolsas chinesas de Xangai e Shenzhen caíram 0,1 % e 0,97% cada, mas Tóquio subiu 1,80% e Hong Kong avançou 0,77%. O índice sul-coreano ganhou 1%, enquanto Taiwan avançou 0,9o%, interrompendo uma sequência de perdas que veio em meio a um novo surto de covid-19 na ilha

Na Oceania, a bolsa australiana cedeu 0,48%, pressionada em especial pelo setor de tecnologia, que sofreu tombo de 3,6%.

Petróleo

O petróleo fechou em queda nesta quinta, pressionado pela percepção no mercado de que a piora da pandemia na Índia representa riscos para a demanda. O país, que vive uma escalada da crise sanitária, é o terceiro maior importador global da commodity energética. Segundo o ministério da Saúde do país, foram 412.262 infecções e 3.980 óbitos nas últimas 24 horas.

O contrato do WTI para junho recuou 1,40%, a US$ 64,71 o barril, enquanto o Brent para julho caiu 1,26%, a US$ 68,09 o barril. /MAIARA SANTIAGO, IANDER PORCELLA, GABRIEL CALDEIRA E SERGIO CALDAS