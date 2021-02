Bolsas da Ásia fecham em alta, após recordes em Wall Street; Europa oscila

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 9, após mais um dia de recordes em Wall Street. Os mercados chineses lideraram os ganhos na região, impulsionados por ações do setor petrolífero e químico.

Na segunda-feira, 8, os índices acionários de Nova York fecharam em máximas históricas, encorajados por dados que mostram a desaceleração do contágio por covid-19 e avanço da vacinação nos Estados Unidos e pela possibilidade de que o governo Biden consiga lançar um novo pacote fiscal para ajudar a economia americana a superar os impactos da pandemia.

Bolsas da Ásia

O Xangai Composto subiu 2,01%, sua maior alta em quase um mês, encerrando o pregão aos 3.603,49 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,43%, a 2.418,24 pontos. No Japão, o Nikkei se valorizou 0,40%, a 29.505,93 pontos, e em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,53%, a 29.476,19 pontos. Exceção, o sul-coreano Kospi caiu 0,21% em Seul, a 3.084,67, pressionado por saídas de capitais externos. Em Taiwan, a Bolsa não operou pelo segundo dia consecutivo, à espera do feriado do ano-novo chinês.

Já na Oceania, a Bolsa australiana ficou no vermelho, prejudicada por balanços de empresas locais. O S&P/ASX 200 caiu 0,86% em Sydney, a 6.821,20 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsa europeias oscilam desde a abertura do pregão desta terça-feira, mas com viés de baixa e tendendo a realizar lucros após acumularem ganhos significativos desde a semana passada, em boa parte sustentados pelo forte desempenho recente dos mercados acionários de Nova York.

Às 7h, no horário de Brasília, o índice pan-europeu STOXX 600 tinha queda de 0,37%, a 409,26 pontos.

A falta de vigor nos negócios da Europa ocorre apesar de Wall Street ter renovado máximas históricas no fechamento de segunda, graças a expectativas de que o governo dos EUA conseguirá aprovar um novo pacote fiscal no Congresso e após dados mostrando desaceleração do contágio por covid-19 na maior economia do mundo. Nesta manhã, os índices futuros de Nova York recuam levemente.

No continente europeu, os desdobramentos do coronavírus e os esforços de vacinação permanecem no radar. Após enfrentar problemas de atraso na entrega de doses de vacina da AstraZeneca, a União Europeia (UE) fechou um acordo com a Pfizer e a BioNTech para o fornecimento de 300 milhões de doses adicionais de sua vacina contra a covid-19, segundo um porta-voz da Comissão Europeia citado pela Reuters.

Investidores também continuam monitorando a temporada de balanços. A petrolífera francesa Total divulgou hoje forte queda no lucro do quarto trimestre de 2020, mas o resultado ajustado, de US$ 1,3 bilhão, ficou acima das expectativas. Por volta das 6h45 (de Brasília), a ação da empresa - que também revelou planos de alterar seu nome para TotalEnergies - subia mais de 1% em Paris.

Já as exportações da Alemanha, único indicador europeu relevante do dia, surpreenderam com um avanço de 0,1% na comparação mensal de dezembro. Analistas previam declínio de 0,5% no período.

Também às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Frankfurt recuava 0,62% e a de Paris tinha baixa marginal de 0,02%. Já as de Milão e de Madri tinham perdas de 0,46% e 1%, respectivamente, enquanto a de Lisboa se mantinha estável.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta terça-feira, mantendo a recente tendência de valorização e renovando máximas em 13 meses, sustentados por cortes na oferta de grandes produtores e expectativas de que a demanda pela commodity irá se recuperar após os impactos da pandemia de covid-19. No fim da tarde de hoje, o American Petroleum Institute (API) divulga sua pesquisa semanal sobre estoques de petróleo dos EUA. Às 4h18 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março avançava 0,72% na Nymex, a US$ 58,39, enquanto o do Brent para abril subia 0,88% na ICE, a US$ 61,09.