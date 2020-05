Bolsas da Ásia fecham em alta com esperança de vacina contra covid-19; Europa opera em baixa

Após a empresa americana Moderna ter divulgado, na última segunda-feira, 18, que obteve resultados positivos acerca de uma possível vacina contra o novo coronavírus, causador da covid-19, as Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 19.

De acordo com a empresa americana, a primeira vacina contra o novo coronavírus testada em pessoas parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. Os resultados são baseados na reação das oito primeiras pessoas que receberam, cada uma, duas doses da vacina, a partir de março.

Já na Europa, as Bolsas abriram o pregão em alta moderada, ampliando os fortes ganhos de segunda, ainda reagindo à notícia sobre a vacina e também ao gradual relaxamento de quarentenas na Europa e nos Estados Unidos e a um fundo conjunto de 500 bilhões de euros para combater os impactos da covid-19.

Porém, ao longo desta manhã, com resultados sendo divulgados, os sinais viraram e os índices começaram a cair.

As principais influencias no velho continente são ações da Telecom Italia, que estão com forte queda de 5,9%, depois de ter decepcionado em receita no balanço do primeiro trimestre, e as montadoras, como as francesas Renault (-3,8%) e Peugeot (-4,8%), após divulgação de que os registros de carros na União Europeia sofreram expressiva queda, diante do impacto da pandemia de coronavírus.

Bolsas da Ásia

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,49% em Tóquio, a 20.433,45 pontos, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,81%, a 2.898,58 pontos. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng se valorizou 1,89% em Hong Kong nesta terça, a 24.388,13 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 2,25% em Seul, a 1.980,61 pontos, o Taiex subiu 1,12% em Taiwan, a 10.860,44 pontos, e o Shenzhen Composto - índice chinês formado por empresas de menor valor de mercado - registrou ganho de 1,26%, a 1.823,57 pontos.

Na Oceania, a Bolsa australiana seguiu a onda positiva asiática e terminou o pregão em seu maior patamar em dez semanas. O S&P/ASX 200 avançou 1,81% em Sydney, a 5.559,50 pontos.

Bolsas da Europa

Às 5h11, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,25%, a de Frankfurt recuava 0,33% e a de Paris se desvalorizava 0,67%. Já em Milão e Madri, as perdas eram de 0,91% e 1,59%, respectivamente. Exceção, o mercado de Lisboa subia 0,30%.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em alta de mais de 1% na madrugada desta terça-feira, ampliando robustos ganhos de mais de 7% da sessão anterior, ainda favorecidos pela notícia de que a empresa de biotecnologia Moderna teve resultados positivos em testes com uma vacina contra coronavírus e ao gradual relaxamento de quarentenas na Europa e nos EUA. Às 4h15 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para julho subia 1,55% na Nymex, a US$ 32,14, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 1,32% na ICE, a US$ 35,27.