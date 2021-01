Bolsas da Ásia fecham em alta, com expectativa de estímulos nos EUA; Europa ensaia recuperação

As Bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça-feira, 12, com maioria em alta. Investidores do Oriente seguem otimistas com a iminência de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos e seus reflexos em todo globo, bem como com o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus, impulsionando os mercados locais. Só a Bolsa de Seul foi na contramão, fechando em queda diante de alguma cautela com o avanço da covid-19 no planeta.

O índice composto de Xangai terminou o dia em forte alta, de 2,18%, aos 3.608,34 pontos. Seguiram a tendência o índice composto de Shenzhen (+1,86%, a 2.419,96 pontos), o índice Hang Seng, de Hong Kong (+1,32%, para 28.276,75 pontos) e o Nikkei, da bolsa de Tóquio (+0,09%, para 28.164,34 pontos). Por lá, a gigante Tokyo Eletric Power saltou 9,0%.

Tais mercados acionários asiáticos conseguiram se diferenciar de pares globais e manter o embalo da perspectiva de mais estímulo à economia nos EUA, sobretudo a partir da posse do presidente eleito, Joe Biden. A maioria das praças locais, assim, conseguiu deixar em segundo plano a disseminação da pandemia de covid-19 e a crise política americana - o presidente Donald Trump enfrenta forte pressão para deixar o cargo e pode ser submetido, ainda nesta semana, a um novo processo de impeachment por incentivar apoiadores a invadirem o Capitólio.

A Bolsa de Seul, contudo, se ligou ao aspecto negativo do noticiário e cedeu nesta terça-feira. A retomada de lockdowns em várias localidades, como a Malásia, reforçou preocupações com a atividade econômica. O índice Kospi fechou em baixa de 0,71%, para 3.1250,95 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 terminou os negócios em baixa de 0,27%, aos 6.679,10 pontos.

Bolsas da Europa

Em linha com os índices futuros de Nova York e em meio à agenda esvaziada, as Bolsas da Europa engatam movimento de recuperação das perdas de segunda-feira, 11, e avançam no início de pregão desta terça. Apesar de algum otimismo com o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19, o crescimento de casos da doença em todo o globo e a retomada de lockdowns para conter a pandemia continuam causando desconforto entre investidores. Às 05h15, no horário de Brasília, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, subia 0,13%, acompanhado pelo Dax, de Frankfurt (+0,42%) e pelo CAC 40, de Paris (+0,18%).

Petróleo

Após as baixas de segunda-feira na maior parte do dia - o petróleo WTI conseguiu fechar em leve alta, praticamente na estabilidade - repercutindo o avanço da covid-19 e a crise política no Estados Unidos, os índices futuros de Nova York e o petróleo buscam recuperação nesta terça-feira e sobem. Às 05h00 (de Brasília), o barril de WTI para março mostrava alta de 0,78%, a US$ 52,66, e o de Brent para o mesmo mês se fortalecia 0,61%, a US$ 56,02. Já o DXY cedia 0,05%, a 90,418 pontos.