Bolsas da Ásia fecham em alta; Europa recua, de olho em tensões sobre acordo com Reino Unido

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, 11, apesar de mais um pregão negativo em Nova York. Assim como nos pregões anteriores, o movimento de perdas foi conduzido pelo Nasdaq, índice com foco em ações de tecnologia.

Bolsas da Ásia

Na China continental, os mercados se recuperaram depois de acumularem perdas significativas nas duas sessões anteriores. O índice Xangai Composto subiu 0,79% hoje, a 3.260,35 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,64%, a 2.164,22 pontos.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve ganho de 0,74% em Tóquio, a 23.406,49 pontos, na expectativa de que o governista Partido Liberal Democrata) nomeie um novo primeiro-ministro na segunda-feira (14) para assumir no lugar do demissionário Shinzo Abe, enquanto o Hang Seng se valorizou 0,78% em Hong Kong, a 24.503,31 pontos, e o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com alta marginal de 0,01%, a 2.396,69 pontos. Exceção, o Taiex registrou modesta baixa de 0,12% em Taiwan, a 12.675,95 pontos.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com perdas nos setores de tecnologia, petrolífero e minerador. O S&P/ASX 200 caiu 0,83% em Sydney, a 5.859,40 pontos.

Bolsas da Europa

As bolsas europeias operam majoritariamente em leve baixa nos primeiros minutos do pregão desta sexta-feira, com investidores focando as tensas negociações entre Reino Unido e União Europeia sobre um acordo comercial pós-Brexit após o governo britânico propor legislação que descumpre o tratado que rege a saída do país do bloco. Às 4h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,04%, mas a de Frankfurt caía 0,18% e a de Paris recuava 0,14%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,22%, 0,35% e 0,30%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa moderada na madrugada desta sexta-feira, ampliando perdas de 1,8% a 2% da sessão anterior, ainda repercutindo sinais de demanda fraca pela commodity durante a pandemia do novo coronavírus, como indicam as últimas pesquisas sobre estoques dos EUA publicadas pelo Departamento de Energia (DoE) e pelo American Petroleum Institute (API). Às 4h44 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro caía 0,64% na Nymex, a US$ 37,06, enquanto o do Brent para novembro recuava 0,75% na ICE, a US$ 39,76.