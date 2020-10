Bolsas da Ásia fecham em alta, mas mercados da Europa têm manhã instável

As Bolsas da Ásia encerraram o pregão desta terça-feira, 6, em alta, reagindo à manutenção da política monetária na Austrália e à alta hospitalar do presidente americano, Donald Trump.

A manutenção da política monetária australiana foi vista com bons olhos pelos investidor. O BC manteve a taxa básica de juros em 0,25%, apesar da aparente melhora, ainda que modesta, das condições econômicas locais após o choque da covid-19. O programa de financiamento da autoridade, criado para apoiar a retomada econômica, também ficou inalterado, em 200 bilhões de dólares australianos (US$ 147,52 bilhões). Por lá, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sydney, fechou em alta de 0,35%, aos 5.962,10 pontos.

Há, ainda, correção para cima após a alta hospitalar de Donald Trump, que agora segue seu tratamento contra a covid-19 na Casa Branca. A notícia, associada à iminência de estímulos fiscais nos Estados Unidos, impulsionou as Bolsas de Wall Street na segunda-feira, 5, e nesta terça, ofereceu suporte adicional às praças asiáticas.

Bolsas da Ásia

Em Tóquio, capital do Japão, o índice Nikkei fechou em alta de 0,52%, aos 23.433,73 pontos, enquanto em Seul, capital da Coreia do Sul, o índice Kospi avançou 0,34%, aos 2.365,90 pontos. Já em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,90%, aos 23.980,65 pontos.

As praças da China continental seguem fechadas devido ao feriado do Dia Nacional. Os mercados locais não funcionarão ao longo de toda esta semana.

Bolsas da Europa

A realização de lucros se impõe sobre as Bolsas da Europa, que recuam nesta terça-feira, após rali. A única exceção se dá em Madri. Na segunda, os mercados acionários avançaram em todo o mundo, de olho na alta hospitalar do presidente americano, Donald Trump. Às 05h15, no horário de Brasília, o índice FTSE 100, da Bolsa de Londres caía 0,54%, o Dax, de Frankfurt, cedia 0,28% e o CAC 40, de Paris, 0,32%. Na mesma marcação, o índice Ibex 35, de Madri, subia 0,42%.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em alta nesta terça-feira, reagindo a restrições de oferta na Noruega, país produtor em que petroleiros estão em greve, e no Golfo do México, região produtora por onde passa mais uma tempestade tropical. Às 05h29 (de Brasília), o barril do WTI para novembro subia 0,21%, a US$ 39,31, enquanto o do Brent para dezembro avançava 0,29%, a US$ 41,39.