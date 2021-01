Bolsas da Ásia fecham em alta, repercutindo Biden nos EUA; Europa opera sem sinal único

A maioria das Bolsas da Ásia encerrou a sessão desta sexta-feira em alta, repercutindo o otimismo de grande parte de investidores com a política americana após o presidente eleito Joe Biden, que conquistou maioria no Congresso, ser confirmado pelo Legislativo. Há ainda impulso do salto de 22,82% nas ações da Hyundai após relatos de negociações com a Apple no setor automotivo. Por outro lado, o risco da gestão democrata nos Estados Unidos para as techs seguiu pressionando empresas do setor negociadas em bolsas asiáticas, resultando em fechamento em queda de algumas praças.

O índice Kospi, da Bolsa de Seul, fechou o dia em alta de 3,97%, aos 3.152,18 pontos, suportado principalmente pelo disparo da Hyundai. A montadora anunciou nesta sexta que conversa com a Apple sobre cooperação no desenvolvimento de carros elétricos autônomos. Em linha com o par sul-coreano, o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 2,36%, a 28.139,03 pontos, e o Hang Seng, de Hong Kong, com avanço de 1,20%, a 2.7878,22 pontos.

Para além do noticiário corporativo, a certificação da vitória de Biden pelo Congresso americano foi bem recebida pelos mercados asiáticos, que ainda se animam com a iminência de novos estímulos fiscais na gestão democrata. A agenda expansionista tende a favorecer a recuperação da economia global.

Por outro lado, a disposição do novo líder da Casa Branca em regular o setor tech continua com gosto amargo para alguns investidores do Oriente, que também seguem repercutindo a decisão, por parte da Bolsa de Nova York (NYSE), de excluir empresas de tecnologia chinesas por suposta ligação com o exército de Pequim.

De olho no lado "meio vazio" do copo, na China continental o índice composto de Xangai cedeu 0,62%, com a Cybrid Technologies despencando 6,50%. Já o componente Shenzhen baixou 0,17%, a 3.570,11 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sidney, fechou em alta de 0,68%, a 6.757,90 pontos.

Bolsas da Europa

Após uma abertura em alta, as Bolsas da Europa operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, com uma realização parcial de lucros após semana de rali atenuando o bom humor que prevalece entre investidores. O avanço além das expectativas da produção industrial da Alemanha ampliou o otimismo com a recuperação econômica global, fortalecido com a certificação, pelo Congresso americano, do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. A expectativa é que o democrata, com maioria no Parlamento, vai aplicar uma agenda de novos estímulos fiscais para suportar a retomada da atividade após o choque da covid-19.

Às 06h55, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 marcava alta de 0,50%, aos 410,60 pontos. Em Frankfurt, o índice Dax 30 liderava os ganhos no continente e subia 0,82%, com os papéis da Continental AG avançando 1,85%. Por lá, repercutia o fortalecimento de 0,9% na produção industrial da Alemanha em dezembro ante novembro, superando expectativa de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal de avanço de 0,4%.

Em linha com o bom humor, o índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, subia 0,64%, acompanhado pelo CAC 40, de Paris (+0,27%). O índice FTSE 100, da Bolsa de Londres, oscilava entre o azul e o vermelho diante da realização de lucros, mas no horário supracitado marcava avanço de 0,04%. Entre outras praças do continente, o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, caía 0,04% e o PSI 20, da Bolsa de Lisboa, cedia 0,49%.