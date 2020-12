Bolsas da Ásia fecham em baixa, com tensões EUA-China; Europa tem manhã de instabilidade

Os mercados acionários da Ásia fecharam na maioria em queda, nesta sexta-feira, 18. A decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) foi monitorada, bem como o noticiário das tensões entre Estados Unidos e China, após Washington restringir negócios com empresas do país, entre elas a fabricante de microchips SMIC.

No Japão, a Bolsa de Tóquio terminou com baixa de 0,16%, em 26.763,39 pontos. O BoJ manteve os juros, mas estendeu seu programa de alívio por seis meses. Presidente do banco central, Haruhiko Kuroda disse em entrevista coletiva que o BoJ conduzirá um ajuste na política, mas sem alterar os juros negativos ou a meta de inflação em 2% e sem qualquer pretensão de apertar a política monetária.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,29%, em 3.394,90 pontos. Os papéis foram penalizados pelo novo capítulo da investida americana contra o setor de tecnologia do país asiático. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,31%, a 2.367,63 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng terminou em queda de 0,67%, em 26.498,60 pontos. A decisão dos EUA de acrescentar mais 60 instituições da China a uma lista de restrições a exportações influenciou nos negócios. A fabricante de microchips chinesa SMIC, um dos alvos, teve baixa de 5,2%. Papéis dos setores financeiro e de tecnologia em geral pesaram.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi destoou da maioria e fechou em alta de 0,06%, em 2.772,18 pontos, na Bolsa de Seul. Ações de farmacêuticas e concessionárias exibiram ganhos, mas as de transportes marítimos recuaram, com o avanço da covid-19 no país igualmente em foco. Em Taiwan, o índice Taiex terminou em baixa de 0,06%, em 14.249,96 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 terminou em baixa de 1,20%, em 6.675,50 pontos. Um foco de casos da covid-19 em Sydney gerou o temor de que a retomada econômica da Austrália possa ser atrapalhada.

Bolsas da Europa

Os mercados acionários da Europa tiveram uma abertura negativa, mas retomaram parte do fôlego nesta manhã, para mostrar agora sinal misto. O risco de um Brexit sem acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia segue presente, na reta final das negociações. No câmbio, esse impasse enfraquece a libra, o que ajuda ações de exportadoras em Londres. Segue ainda no radar a preocupação com o avanço da covid-19 e seus impactos na atividade, mas também a possibilidade de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos.

Por volta das 6h30, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 operava em alta de 0,16%, em 397,93 pontos.

Na agenda de indicadores, houve sinais mistos. As vendas no varejo do Reino Unido caíram 3,8% em novembro ante outubro, ante previsão de recuo de 2,9% dos analistas. A inflação ao produtor da Alemanha teve baixa de 0,5% na mesma comparação. Já o índice Ifo de sentimento das empresas na Alemanha subiu a 92,1 em dezembro, acima da expectativa de 90,5 dos analistas. Para a Capital Economics, o dado do Instituto Ifo mostra que a Alemanha ainda pode evitar uma contração econômica no quarto trimestre, mas a consultoria diz em relatório que restrições por causa da covid-19 devem manter a atividade fraca.

O diálogo entre Londres e Bruxelas continua um dos principais temas locais. Principal negociador da UE, Michel Barnier disse hoje que pode ainda haver um acordo comercial, mas cobrou pressa, dizendo que está perto o fim do prazo para que esse pacto possa entrar em vigor em 1° de janeiro. O noticiário do Brexit pressiona a libra, o que tende a ajudar a praça londrina.

Além disso, a chance de estímulos fiscais nos EUA continua presente, embora as negociações enfrentem dificuldades em Washington. Por outro lado, os riscos com a covid-19 e seus impactos na atividade apoiam a cautela.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,56%, Frankfurt avançava 0,23% e Paris caía 0,03%. Milão operava em alta de 0,03%, Madri recuava 0,56% e Lisboa perdia 0,57%. No câmbio, o euro tinha baixa a US$ 1,2252 e a libra caía a US$ 1,3492.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam em queda nesta madrugada, sem impulso após os ganhos de ontem. Embora vacinas contra a covid-19 e a perspectiva de estímulos fiscais nos Estados Unidos estejam apoiando o quadro nos últimos dias, há atenção também para a nova onda de casos do vírus e seus impactos na atividade e, consequentemente, na demanda pela commodity. Às 4h34 (de Brasília), o petróleo WTI para fevereiro operava em baixa de 0,35%, em US$ 48,37 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês caía 0,45%, a US$ 51,27 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).