Bolsas da Ásia fecham mistas, com investidores avaliando pacote de Biden nos EUA; Europa cai

As Bolsas da Ásia encerraram o pregão desta sexta-feira, 15, sem direção única, enquanto investidores avaliavam os desdobramentos do novo pacote fiscal americano anunciado pelo presidente eleito, Joe Biden. Apesar de bem-vindo para apoiar a recuperação econômica, existe uma interpretação de que o projeto, de tão robusto, terá de ser enxugado para ser aprovado pelo Congresso com mais facilidade.

Entre as praças que se concentraram no lado mais "otimista" do noticiário - ou seja, o efeito de estímulo do pacote democrata sobre a economia global - estão os mercados chineses. O índice de Shenzhen fechou em alta de 0,27%, a 2.366,86 pontos, enquanto o de Xangai avançou menos, mas defendeu o positivo: subiu 0,01%, a 3.566,38 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng conseguiu se fortalecer 0,41%, a 28.612,50 pontos, apesar do tombo de 10,26% nas ações da Xiaomi após o Pentágono incluir a empresa na chamada "lista de entidades" dos Estados Unidos, condição que limita operações de empresas americanas a companhias chinesas por suposta ligação com o exército de Pequim.

Nas Bolsas de Tóquio e Seul, por outro lado, prevaleceu o ceticismo de alguns investidores com o pacote fiscal de Biden. O índice Nikkei, da capital japonesa, fechou em queda de 0,62%, a 28.519,18 pontos, acompanhado pelo índice Kospi, da bolsa sul-coreana, que cedeu 2,03%, a 3.085,90 pontos.

Há ainda alguma cautela com o avanço galopante da covid-19 em muitas regiões do planeta, especialmente na China, o que induz à retomada de lockdowns para conter a doença.

Já na Oceania, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sydney, fechou na estabilidade, aos 6.715,40 pontos.

NY, Europa e petróelo

Investidores relatam algum ceticismo com o pacote fiscal americano de US$ 1,9 trilhão, anunciado na noite de quinta-feira, 14, pelo presidente eleito, Joe Biden. A aposta é que, de tão robusto, o projeto não vai obter amplo apoio no Congresso e terá de ser enxugado para garantir aprovação. Com isso, os futuros de Nova York, Bolsas da Europa e petróleo operam em queda, também com algum desconforto com o repique de casos e óbitos de covid-19 na China.

Às 05h29, no horário de Brasília, o futuro do Dow Jones caía 0,36%, acompanhado pelo do S&P 500 (-0,34%) e pelo do Nasdaq (-0,20%). Na mesma marcação, o índice FTSE 100, de Londres, cedia 0,58%, o DAX, de Frankfurt, marcava queda de 0,38% e o CAC 40, de Paris, de 0,73%. Já o barril de petróleo WTI para fevereiro recuava 0,86%, a US$ 53,07, e o Brent para março, 1,28%, a US$ 55,73.