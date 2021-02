Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, de olho em recuperação econômica; Europa recua

As Bolsas da Ásia fecharam sem direção única nesta terça-feira, 23, favorecidas, de um lado, pela possibilidade de recuperação econômica e de novos estímulos fiscais, e pressionadas, do outro, pelo recente avanço dos juros dos Treasuries e fraco desempenho de ações de tecnologia em Nova York na terça-feira, 22.

Mas o recente aumento nos rendimentos dos Treasuries de longo prazo tem afetado categorias de ações que se valorizaram bastante nos últimos meses, como a de tecnologia. Desde a semana passada, o juro da T-note de 10 tem se mantido nos maiores níveis em um ano. Em Wall Street, giant techs como Amazon, Alphabet e Twitter registraram forte perdas na segunda, o que acabou se refletindo nos negócios da Coreia do Sul nesta terça.

Bolsas da Ásia

O índice acionário Hang Seng subiu 1,03% em Hong Kong, a 30.632,64 pontos, graças em parte a ações de operadoras de cassinos, e o Taiex avançou 0,20% em Taiwan, a 16.443,40 pontos, mas o sul-coreano Kospi caiu 0,31% em Seul, 3.070,09 pontos, arrastado por papéis do setor de eletrônicos.

Na China continental, os mercados ficaram no vermelho à medida que a volatilidade persiste desde que os negócios foram retomados na última quinta-feira, 18, após o feriado de uma semana do ano-novo lunar. O Xangai Composto recuou 0,17%, a 3.636,36 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 0,85%, a 2.396,01 pontos.

No Japão, a Bolsa de Tóquio não operou nesta terça devido a um feriado nacional.

Investidores estão otimistas de que o avanço da vacinação contra a covid-19 trará recuperação econômica e na expectativa também de que os Estados Unidos lancem um novo pacote fiscal de até US$ 1,9 trilhão. Na segunda-feira, a proposta do governo Biden avançou em uma comissão da Câmara dos Representantes.

Na Oceania, a Bolsa australiana terminou o pregão em alta, beneficiada principalmente pelo setor de energia, que saltou 4,9%, após os preços internacionais do petróleo subirem cerca de 4% ontem. O S&P/ASX 200 avançou 0,86% em Sydney, a 6.839,20 pontos.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, revertendo ganhos do começo do pregão, à medida que os índices futuros dos mercados acionários de Nova York também foram para o vermelho com a retomada da tendência de alta dos juros dos Treasuries de mais longo prazo.

Às 7h25, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,38%, a 407,70 pontos. No mesmo horário, os futuros de Wall Street caíam em torno de 0,20% a 1,80%.

Desde a semana passada, o rendimento da T-note de 10 anos vem operando no maior nível em 12 meses. O aumento no retorno dos Treasuries tende a prejudicar ações de empresas que se valorizaram bastante nos últimos meses, como as de tecnologia. Ontem, giant techs americanas tiveram fortes perdas em Nova York.

Apesar do tom negativo nesta manhã, investidores na Europa continuam acompanhando as campanhas de vacinação contra a covid-19, na esperança de que a economia global volte a se recuperar à medida que restrições motivadas pela doença sejam removidas. Há também expectativa de que os EUA consigam aprovar um pacote fiscal de até US$ 1,9 trilhão. Na segunda, a proposta do governo Biden avançou em uma comissão da Câmara dos Representantes.

Mais tarde, a partir das 12h (de Brasília), o foco vai se voltar para o primeiro de dois dias de testemunho sobre economia do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, no Congresso americano.

Na agenda de indicadores da Europa, destaque para dados finais de inflação da zona do euro. O índice de preços ao consumidor do bloco teve alta anual de 0,9% em janeiro, revertendo queda de 0,3% de dezembro, como já havia sido estimado preliminarmente no começo do mês. A inflação da região, porém, continua bem abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.

A temporada de balanços também permanece no radar. O britânico HSBC, maior banco europeu, divulgou nesta madrugada queda de 35% no lucro de 2020, a US$ 3,9 bilhões, e reduziu sua meta de rentabilidade para 2022. No mercado inglês, a ação do HSBC - que tem sede em Londres, mas foca o mercado asiático - recuava 1,8%.

Também às 7h25 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,49%, a de Paris recuava 0,63% e a de Frankfurt se desvalorizava 1,72%. Já as de Milão e Lisboa tinham perdas de 1,24% e 1,53%, respectivamente, mas a de Madri era exceção e subia 0,39%.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em alta na madrugada desta terça-feira, ampliando robustos ganhos de cerca de 4% da sessão anterior, em meio ao lento retorno das atividades petrolíferas no Estado americano do Texas, que foram interrompidas na semana passada por causa do inverno rigoroso, e com investidores esperançosos de que as condições econômicas irão melhorar com o avanço da vacinação contra a covid-19. No fim da tarde de hoje, o American Petroleum Institute (API) divulga pesquisa semanal sobre os estoques de petróleo dos EUA. Às 4h48 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 1,51% na Nymex, a US$ 62,63, enquanto o do Brent para o mesmo mês avançava 1,66% na ICE, a US$ 66,32.