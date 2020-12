Bolsas da Ásia fecham sem sinal único; mercados da Europa têm queda generalizada

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta sexta-feira, 11. As Bolsas de Xangai e de Tóquio estiveram entre aquelas com sinal negativo, com o avanço da covid-19 pelo mundo ainda preocupando investidores, mas outras praças da região tiveram bom desempenho.

No Japão, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,39%, em 26.652,52 pontos. Tóquio foi pressionada por ações do setor imobiliário e de empresas de transporte de carga por via marítima. Além disso, o noticiário sobre o novo coronavírus no Japão esteve em foco.

Nos mercados chineses, a Bolsa de Xangai terminou em queda de 0,77%, em 3.347,19 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 1,31%, a 2.327,25 pontos. O quadro continua a ser de volatilidade nas praças chinesas, após Xangai ter atingido nas últimas semanas seus níveis mais altos neste ano. A Shanxi Securities afirma que a volatilidade deve prosseguir no curto prazo.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,36%, a 26.505,87 pontos, com ações ligadas a petróleo e gás subindo em linha com os ganhos nos preços das commodities. O preço mais elevado do Brent apoiou o sentimento positivo na praça local, amparado também pela expectativa de distribuição de vacinas adiante.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,86% na Bolsa de Seul, a 2.770,06 pontos, em nível de fechamento recorde e encerrando sua sexta semana consecutiva de ganhos. Papéis de varejistas estiveram entre os destaques, com o quadro apoiado também por dados de exportações preliminares considerados positivos. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,09%, a 14.261,69 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em queda de 0,61% na Bolsa de Sydney, em 6.642.60 pontos, mas ainda conseguiu marcar a sexta semana consecutiva de ganhos. Nesta sexta, papéis dos setores financeiro e de saúde estiveram entre as baixas, mas o setor de energia subiu na praça australiana.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias exibem sinal negativo nas primeiras horas do pregão, chegando a atingir mais cedo mínimas no dia, com baixas na casa de 1% no caso de algumas praças, como Frankfurt, Paris e Milão. A possibilidade de que o Reino Unido acabe por sair da União Europeia sem acordo comercial com o bloco impõe cautela, reforçada pelo avanço da covid-19, após a Alemanha registrar novo recorde de casos e mortes pelo vírus em 24 horas.

O índice pan-europeu Stoxx 600 operava em baixa de 0,85%, em 389,80 pontos, por volta das 6h30.

Às 6h42, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,63%, Frankfurt recuava 0,87% e Paris, 0,77%. Milão operava em baixa de 0,81%, Madri recuava 1,76% e Lisboa, 0,39%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,2130 e a libra tinha baixa a US$ 1,3235.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam com ganhos, nesta madrugada, mantendo a trajetória positiva de quinta-feira, 10. Com isso, o Brent segue acima da marca de US$ 50 o barril, com analistas destacando a possibilidade de que vacinas contra a covid-19 possam apoiar a demanda à frente, embora também mencionem riscos, como a segunda onda do novo coronavírus e as dificuldades logísticas para acelerar o processo de imunização. No câmbio, o dólar recua ante outras moedas principais, o que apoia a commodity. Às 4h37 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro subia 0,88%, a US$ 47,19 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para fevereiro avançava 0,78%, a US$ 50,63 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).