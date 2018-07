Bolsas da Ásia revertem tendência e operam em queda

Após abrirem os pregões desta segunda-feira registrando altas, a maioria dos mercados da Ásia reverteu a tendência no final da manhã (horário local). Veja Também: Ásia acompanha mercados mundiais e abre em alta Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A Bolsa de Hong Kong caía 0,76% com o indicador Hang Seng aos 14.930,50 pontos. Na Austrália, o índice ASX tinha perdas de 0,66%, aos 3.530,30, na Bolsa de Sydney. Na Coréia do Sul, o KOSPI da Bolsa de Seul recuava 0,81%. Na China, o Shangai Composite registrava queda de 1,08%. Apenas a Bolsa de Tóquio (Japão) subia 0,66%, aos 8.384,20 pontos, a despeito do anúncio, ontem, da retração do PIN do país em 0,5%, dando conta de uma recessão maior que a esperada.