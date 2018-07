Bolsas da Ásia sobem por pacote de estímulo à economia dos EUA As bolsas de valores asiáticas registraram forte alta nesta sexta-feira. O pacote de estímulo dos Estados Unidos, dados positivos sobre emprego na maior economia do mundo e a expectativa de outro corte de juro pelo Federal Reserve reduziram os temores de uma recessão norte-americana. As ações de bancos da região ignoraram o escândalo contábil bilionário do francês Société Générale e avançaram, bem como papéis do setor de energia com a recuperação do preço do petróleo no mercado internacional. O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subia 5,09 por cento às 8h50 (horário de Brasília). O presidente dos EUA, George W. Bush, e líderes do Congresso concordaram na quinta-feira com um pacote de cortes de impostos de 150 bilhões de dólares e incentivos aos negócios para evitar uma recessão no país. A idéia se mostrou insuficiente para animar Wall Street quando foi anunciada na semana passada, mas o fato de a Cassa Branca ter conseguido um acordo com o Legislativo deu alguma confiança aos investidores, assim como a divulgação de queda nos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. Além disso, o mercado espera que o banco central norte-americano corte mais uma vez a taxa de juro na semana que vem, depois da redução surpresa de 0,75 ponto percentual na terça-feira. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 4,1 por cento, sua maior alta diária desde março de 2002. Ainda assim, o indicador acumulou queda de 1,7 por cento na semana e tem baixa de 11 por cento este ano. Em Hong Kong, o avanço das ações do HSBC ajudou o mercado acionário a disparar 6,73 por cento. Na Austrália, a bolsa de Sydney subiu 5,02 por cento, maior valorização diária em uma década e que permitiu que o índice terminasse a semana com ganho de 2 por cento. (Reportagem adicional de Kim So-young em Seul) REUTERS CB