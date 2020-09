Bolsas da Ásia têm dia de recuperação de perdas

As Bolsas de Valores asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, 18, se recuperando das perdas do dia anterior, mas com valorização majoritariamente limitada após grandes bancos centrais apenas confirmarem sua política monetária nesta semana, sem prometer novos estímulos.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,18% em Tóquio, impulsionado pelo bom desempenho do setor de tecnologia da informação (TI), enquanto o Hang Seng avançou 0,47% em Hong Kong, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,26% em Seul e o Taiex ficou praticamente estável em Taiwan, com alta de 0,02%.

Na quarta-feira, 16, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) manteve sua política monetária, como se previa, e melhorou projeções econômicas, mas decepcionou ao não sinalizar possíveis novas medidas de estímulos à economia. Na quinta-feira, 17, o Banco do Japão (BoJ) e o Banco da Inglaterra (BoE) também deixaram inalteradas as características de suas políticas.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos mais expressivos nesta sexta, com a ajuda de papéis financeiros e da indústria. O Xangai Composto registrou alta de 2,07%, a maior desde meados de agosto, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,51%.

A Bolsa australiana ignorou o tom positivo da Ásia e o S&P/ASX 200 caiu 0,32% em Sydney, com 10 de 12 setores no vermelho./ COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES