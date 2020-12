Bolsas da Ásia têm instabilidade após queda nas ações da Xiaomi; Europa também recua

A maioria das Bolsas da Ásia encerrou o pregão desta quarta-feira, 2, em alta, com ajuda dos recordes verificados na terça-feira em Wall Street. O tombo das ações da Xiaomi, contudo, pressionou os mercados do oriente e deixou índices de Xangai e de Hong Kong no vermelho.

Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,05%, para 26.800,98 pontos, acompanhado pelo Kospi (+1,58%, a 2.675,90 pontos), da Bolsa de Seul. Na China continental, o índice Shenzhen encerrou o dia em alta de 0,22%, aos 13.961,58 pontos. Os três foram bastante influenciados pelo clima positivo global verificado no ocidente na véspera, quando o mercado asiático já estava fechado. Em Nova York, houve renovação de máximas históricas, com investidores animados com estímulos fiscais e desenvolvimento de vacinas contra a covid-19.

Outros índices acionários asiáticos, contudo, marcaram queda nesta quarta-feira: o de Xangai, de -0,07%, para 3.449,38 pontos, e o Hang Seng, de Hong Kong, de 0,13%, aos 26.532,58 pontos. Pesou sobre eles a tendência vendedora dos papéis da Xiaomi, após a fabricante de smartphones anunciar planos de levantar por volta de US$ 4 bilhões em debêntures. Só em Hong Kong, os papéis da empresa caíram 7,07%.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, da Bolsa de Sidney, encerrou o pregão perto da estabilidade, em alta de 0,03%, aos 6.590,00.

Bolsas da Europa

As Bolsas da Europa realizam lucros de ontem e operam em baixa nesta quarta-feira, em linha com os índices do mercado acionário futuro de Nova York. Às 05h35, no horário de Brasília, o índice FTSE 100, de Londres, caía 0,07%, acompanhado pelo DAX, de Frankfurt (-0,66%) e pelo CAC 40, de Paris (-0,41%)

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo recuam na manhã desta quarta-feira, repercutindo o avanço, para além do esperado, do dado de estoques da commodity informado ontem pelo American Petroleum Institute (API). O indicador oficial, do Departamento de Energia (DoE), será divulgado hoje, às 12h30. Além disso, a indefinição em torno da política de cortes de produção da Opep + (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) continua causando desconforto, após a reunião de ontem ser adiada. Às 04h39 (de Brasília), o barril de petróleo WTI para janeiro caía 0,22%, a US$ 44,46%, enquanto o Brent para fevereiro cedia 0,06%, a US$ 47,39.