Bolsas da Europa caem após dados britânicos, de olho em Itália e EUA; Japão também recua

As Bolsas da Europa operam em baixa desde a abertura dos negócios desta sexta-feira, 12, na esteira de dados econômicos mistos do Reino Unido e atentas a negociações para a formação de um novo governo na Itália e também ao possível lançamento de um pacote fiscal trilionário nos EUA.

Às 6h52, no horário de Brasília, o índice pan-europeu STOXX 600 tinha leve perda de 0,14%, a 410,80 pontos. No mesmo horário, os índices futuros dos mercados acionários de Nova York recuavam cerca de 0,20%, após os negócios à vista de Wall Street fecharem mistos por três dias seguidos.

No quarto trimestre de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1% ante os três meses anterior, superando expectativas de alta de 0,6% no período, segundo números oficiais publicados durante a madrugada. Em todo o ano de 2020, porém, a economia britânica sofreu um tombo recorde de 9,9%, em função do impacto da pandemia do novo coronavírus. Já a produção industrial do Reino Unido aumentou menos do que se previa em dezembro.

Também às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha baixa marginal de 0,02%, a de Frankfurt recuava 0,68% e a de Paris se desvalorizava 0,12%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,47%, 1,04% e 2,53%, respectivamente.

Bolsas da Ásia

A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa nesta sexta-feira, 12, num pregão de liquidez reduzida em meio a feriados na China, na Coreia do Sul, em Hong Kong e em Taiwan, onde ficam alguns dos principais mercados asiáticos.Na volta de um feriado nacional no Japão, o índice Nikkei caiu 0,14% em Tóquio, a 29.520,07 pontos. Na Oceania, a Bolsa australiana também ficou no vermelho após o Estado de Victoria, o segundo mais populoso do país, anunciar um lockdown de cinco dias em reação a um novo surto de covid-19. O S&P/ASX 200 recuou 0,63% em Sydney, a 6.806,70 pontos.

Petróleo