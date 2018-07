Bolsas da Europa disparam, lideradas por commodities O principal índice de ações europeu subiu quase 7 por cento nesta segunda-feira, liderado por papéis de companhias ligadas a commodities e do setor bancário. O otimismo dos investidores veio junto com expectativas de que pacotes de estímulo governamentais ajudem a amenizar o impacto de uma recessão. De acordo com dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300 subiu 6,72 por cento, para 847 pontos, após máxima de 847 pontos, durante o dia. O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou no sábado que seu plano para criar pelo menos 2,5 milhões de novos empregos inclui o maior investimento em infra-estrutura desde os anos de 1950 e um grande esforço para reduzir o uso de energia pelo governo. Ações das mineradoras Anglo American, Vedanta Resources e BHP Billiton subiram entre 13,2 e 15,6 por cento. Os bancos Barclays, Lloyds, Royal Bank of Scotland e UBS avançaram entre 6,7 e 14,2 por cento.