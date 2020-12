Bolsas da Europa operam com ganhos; Ásia fecha em alta na maioria dos índices

Os mercados acionários da Ásia registraram ganhos na maioria, nesta quinta-feira, 17, com investidores avaliando a decisão de quarta-feira, 16, do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que manteve a postura acomodatícia, e também a possibilidade de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos. Além disso, estiveram no radar notícias locais, como uma reunião na China para estabelecer diretrizes econômicas para o próximo ano e o avanço da covid-19 na Coreia do Sul.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,13%, em 3.404,87 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, avançou 0,93%, a 2.374,91 pontos. Investidores aguardam notícias de um encontro de cúpula em andamento nesta semana, a chamada Central Economic Work Conference, que estabelece a agenda para o próximo ano.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,18%, a 26.806,67 pontos. Ações ligadas a tecnologia e games estiveram entre os destaques, mas as do setor de transportes recuaram. Medidas do Japão para avançar no combate às emissões de gases causadores do efeito estufa e na digitalização têm recebido atenção dos investidores locais.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,82%, para 26.678,38 pontos, terminando na máxima do dia, com a perspectiva de mais estímulos fiscais nos EUA apoiando o humor. Ações de farmacêuticas estiveram entre os destaques.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi destoou da maioria em Seule terminou com baixa de 0,05%, em 2.770,43 pontos. O avanço de casos locais da covid-19 pesou sobre o sentimento, após a Coreia do Sul registrar mais de mil casos diários da doença pelo segundo dia consecutivo. Entre as baixas estiveram companhias aéreas, penalizadas na pandemia, com Jeju Air em queda de 2,8% e Korean Air Lines, de 1,6%. Em Taiwan, o índice Taiex caiu 0,32%, a 14.258,93 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,16%, em 6.756,70 pontos, na Bolsa de Sydney, após o governo da Austrália melhorar suas perspectivas para a economia e a situação fiscal nos próximos anos. O governo local vê uma retomada forte, após a recessão recente com a covid-19.

Bolsas da Europa

Os mercados acionários europeus abriram com ganhos nesta quinta-feira e seguem em alta nesta manhã, embora em alguns casos com pouco fôlego. Londres oscilava perto da estabilidade, com foco nas negociações comerciais entre Reino Unido e União Europeia no Brexit e com ações de exportadoras britânicas pressionadas pelo avanço da libra, com investidores à espera da decisão do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Por volta das 6h30, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,47%, a 397,95 pontos. Na agenda, às 7h será revelado o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro, o qual deve continuar a mostrar cenário bastante fraco para os preços na região. Se por um lado a notícia tem aspectos negativos, por outro garante que o Banco Central Europeu (BCE) manterá o relaxamento monetário, a fim de apoiar a atividade e trabalhar para que a inflação volte a meta de quase 2%. Às 9h, o BoE anuncia decisão de política monetária, com expectativa de manutenção dos juros por analistas.

Às 6h50, a Bolsa de Londres recuava 0,02%, Frankfurt avançava 0,90% e Paris, 0,32%. Milão operava em alta de 0,49%, Madri subia 0,03% e Lisboa, 0,48%.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo operam com ganhos, nesta madrugada, sustentados pelo dólar mais fraco, o que torna a commodity mais barata para os detentores de outras moedas. Além disso, ontem houve redução dos estoques nos Estados Unidos e a vacinação contra a covid-19 traz esperanças de retomada na demanda adiante. Às 4h18 (de Brasília), o petróleo WTI para fevereiro, contrato mais líquido agora, subia 1,40%, a US$ 48,67 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançava 1,23%, a US$ 51,71 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).