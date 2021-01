Bolsas da Europa operam em alta, em dia de posse de Biden nos EUA; Ásia fecha sem sinal único

As principais Bolsas da Ásia não tiveram sinal único, nesta quarta-feira, 20, com Tóquio em baixa, mas ganhos em Xangai. Em Hong Kong, a ação do Alibaba se destacou, após o fundador da empresa, Jack Ma, fazer sua primeira aparição pública em três meses.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,47%, em 3.853,09 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,43%, a 2,524,73 pontos. Em Hong Kong, o índice Hang Seng teve ganho de 1,08%, para 29.962,47 pontos, com o papel do Alibaba em alta de 8,5%, na máxima em dois meses. A ação da empresa foi beneficiada após a primeira aparição pública de Jack Ma em três meses, em uma participação via vídeo em um evento filantrópico.

O fato de que ele veio a público foi interpretado por investidores como sinal de que há riscos menores para a companhia, alvo de investigações recentes de Pequim no setor de tecnologia. Reguladores chineses se voltaram contra o Alibaba após Jack Ma ter feito um discurso crítico ao governo chinês no fim de outubro.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,38%, em 28.523,26 pontos. Ações ligadas ao e-commerce e ao transporte estiveram entre as maiores quedas. Do primeiro setor mencionado, MonotaRO recuou 3,7%, enquanto a operadora ferroviária Keio caiu 3,9%. A Bolsa japonesa foi também pressionada pela persistência de um número elevado de mortes neste inverno local por covid-19.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi terminou em alta de 0,71% em Seul, em 3.114,55 pontos. Ações do setor de eletrônicos e de montadoras se destacaram, e o sentimento foi apoiado pela perspectiva de mais estímulos fiscais nos EUA, com a posse, nesta quarta, do presidente eleito Joe Biden. LG Electronics subiu 13%, após a imprensa sul-coreana reportar que ela planeja reestruturar seu negócio de smartphones. Samsung Electronics avançou 0,2%. Em Taiwan, o índice Taiex registrou baixa de 0,45%, a 15.806,18 pontos.

Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,41%, em 6,770,40 pontos, na Bolsa de Sydney. Ações de tecnologia, energia e da indústria compensaram as perdas dos bancos, no pregão australiano.

Bolsas da Europa

As Bolsas europeias exibem um pregão em geral de ganhos nesta quarta-feira, mas Londres e Madri oscilavam entre altas e baixas. Em geral, há expectativa positiva entre investidores com a posse nos Estados Unidos do presidente eleito Joe Biden, que promete buscar logo mais estímulos fiscais. Além disso, o fato de que o governo da Itália sobreviveu a uma moção de censura agrada investidores, por reduzir o risco político local, embora alguns analistas vejam a administração de Roma enfraquecida. Às 6h40, no horário de Brasília, o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,53%, a 410,08 pontos.

Biden promete mais estímulos e um avanço decidido contra a pandemia da covid-19, o que pode apoiar a atividade americana e, consequentemente, do mundo. Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, celebrou a posse nesta quarta do democrata e mostrou otimismo sobre as perspectivas bilaterais, citando também a cooperação na pandemia como foco em comum.

No continente, a preocupação com a covid-19 prossegue, em meio a medidas oficiais para tentar conter o problema. Na teça-feira, 19, a Alemanha estendeu lockdown até 14 de fevereiro e deve reforçar diretrizes ao tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte público.

Na Itália, na terça, o premiê Giuseppe Conte sobreviveu a uma moção de censura no Senado, seguindo portanto no poder, mas a Capital Economics destaca em relatório o fato de que a administração sai enfraquecida. Em linha similar, o Rabobank aponta que houve certo alívio inicial nos mercados com a notícia, mas diz acreditar que investidores seguirão atentos ao risco de eleição antecipada no país.

Na agenda de indicadores, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) no Reino Unido subiu 0,3% em dezembro ante igual mês de 2019, como esperado. Na Alemanha, o índice de preços ao produtor (PPI) subiu 0,8% em dezembro ante novembro, com alta anual de 0,2%. Há, agora, expectativa pela divulgação do CPI da zona do euro, às 7h (de Brasília), com analistas projetando que a trajetória dos preços siga bem abaixo da meta de quase 2% do Banco Central Europeu (BCE), com a atividade ainda contida pela covid-19.

Às 6h51 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,09%, Frankfurt avançava 0,53% e Paris, 0,38%. Milão operava em alta de 0,53%, Madri recuava 0,13% e Lisboa subia 0,31%. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,2121, perto da estabilidade, após subir mais cedo, e a libra avançava a US$ 1,3685.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo prolongavam o movimento de ontem e subiam nesta madrugada, ainda beneficiados pelo dólar mais fraco ante outras divisas principais e também pela expectativa por mais estímulo fiscal nos Estados Unidos, em um governo de Joe Biden, que assume hoje. Os riscos da covid-19 para a retomada da demanda, contudo, seguem no radar. Às 4h53 (de Brasília), o contrato do WTI para março subia 0,77%, a US$ 53,39 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançava 0,64%, a US$ 56,26 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).