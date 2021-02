Bolsas da Europa operam perto da estabilidade; com feriados na Ásia, Hong Kong fechou em alta

As Bolsas da Europa operam sem direção única e perto da estabilidade desde a abertura do pregão desta quinta-feira, 11, reagindo a balanços mistos de uma série de grandes empresas da região.

Às 7h30, no horário de Brasília, o índice pan-europeu STOXX 600 tinha modesta alta de 0,22%, a 410,38 pontos. No mesmo horário, os índices futuros dos mercados acionários de Nova York subiam entre 0,2% e 0,4%, após dois dias de desempenho misto dos negócios à vista em Wall Street.

Durante a madrugada, saíram resultados trimestrais de Commerzbank, Crédit Agricole, AstraZeneca e ArcelorMittal, entre outras empresas.

Segundo maior banco alemão, o Commerzbank teve prejuízo bilionário no último trimestre de 2020 e disse ter planos de retomar pagamento de dividendos apenas em 2023. Em Frankfurt, sua ação sofria um tombo de mais de 7%. Já o Crédit Agricole, segundo maior banco da França em ativos, lucrou mais do que o esperado no mesmo período e sua ação saltava 3,5% em Paris.

A AstraZeneca, uma das principais fornecedoras mundiais da vacina contra a covid-19, quase quintuplicou seu lucro antes de impostos entre outubro e dezembro, mas o ganho ajustado por ação ficou abaixo das expectativas. Em Londres, o papel da farmacêutica anglo-sueca avançava 2%.

A gigante siderúrgica ArcelorMittal, por sua vez, voltou a lucrar no último trimestre do ano passado e seu Ebitda veio acima do esperado, mas a receita diminuiu. Em Amsterdã, sua ação tinha baixa de 1,3%.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar também balanços de empresas americanas, assim como a pesquisa semanal dos EUA sobre pedidos de auxílio-desemprego.

Também no radar continuam desdobramentos da pandemia de covid-19, negociações lideradas pelo ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE) Mario Draghi para tentar formar um novo governo na Itália e eventuais novidades dos esforços do presidente dos EUA, Joe Biden, para aprovar um pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão nos EUA. Horas atrás, Biden teve sua primeira conversa telefônica com o presidente chinês, Xi Jinping, desde que tomou posse.

Também às 7h30 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,10%, a de Paris caía 0,12% e a de Frankfurt avançava 0,44%. Já as de Milão e de Lisboa tinham ganhos de 0,07% e 0,05%, respectivamente, enquanto a de Madri recuava 0,50%.

Bolsas da Ásia

A Bolsa de Hong Kong fechou em alta moderada nesta quinta-feira, num pregão de meio período marcado por baixa liquidez em meio a feriados na China, no Japão, na Coreia do Sul e em Taiwan, onde ficam alguns dos principais mercados da Ásia. O Hang Seng subiu 0,45%, a 30.173,57 pontos, sustentado por ações de tecnologia.

Já na Oceania, a Bolsa australiana ficou no vermelho, num dia de fraqueza quase generalizada. O S&P/ASX 200 caiu 0,10% em Sydney, a 6.850,10 pontos.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo quase não se alteraram após a divulgação do relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) sobre o mercado da commodity, mantendo a fraqueza que exibem desde a madrugada, após acumularem sólidos ganhos por oito sessões consecutivas. Às 6h16 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março recuava 0,53% na Nymex, a US$ 58,37, enquanto o do Brent para abril caía 0,55% na ICE, a US$ 61,13.