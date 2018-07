Bolsas européias caem puxadas por bancos e seguradoras As bolsas européias fecharam em queda pela quarta sessão consecutiva derrubadas por bancos e seguradoras, que registraram desvalorização em meio a renovadas preocupações sobre as perdas relacionadas à crise do setor imobiliário. Investidores também receberam de forma negativa, no primeiro momento, o pacote de estímulo para economia dos Estados Unidos anunciado pelo presidente norte-americano, George W. Bush. Segundo dados preliminares, o índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações de empresas européias, caiu 1,06 por cento, para 1.359 pontos. O índice acumulou queda de 4,8 por cento na semana. A baixa do mercado acionário europeu foi limitada pelo avanço de ações de mineradoras, em meio a rumores de consolidação na indústria. Os papéis da Xstrata ganharam 8,59 por cento e os da Rio Tinto subiram 4,93 por cento. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em baixa de 0,01 por cento, a 5.901 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX retrocedeu 1,34 por cento, para 7.314 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 1,25 por cento, para 5.092 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 1,14 por cento, a 26.910 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou desvalorização de 0,87 por cento, para 13.655 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve baixa de 0,21 por cento, para 11.493 pontos. (Por Blaise Robinson)