Bolsas européias fecham em alta com corte de juros do Fed As ações européias fecharam em alta nesta terça-feira após uma turbulenta sessão que teve os setores financeiros com melhor desempenho à medida que investidores se animaram com um corte surpreendente e agressivo da taxa de juro dos EUA pelo do Federal Reserve. O índice FTSEurofirst 300, que reúne as principais ações das empresas européias, subiu 1,92 por cento, para 1.304 pontos, quebrando uma série de cinco quedas consecutivas. O Federal Reserve cortou, em uma ação emergencial, a taxa básica de juro em 0,75 ponto percentual para 3,5 por cento nesta terça-feira, o maior corte em 23 anos. O corte impulsionou as ações do setor financeiro e o índice dos bancos europeus DJ Stoxx subiu 4,78 por cento. "Existe a esperança que o corte a na taxa de juro ajude as operações bancárias", disse Markus Steinbeis, chefe de ações européias na Pioneer Investiments. "Eu não superestimaria isso. A cautela ainda governa o cenário de longo prazo", ele acrescentou. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 2,90 por cento, a 5.740 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX teve queda de 0,31 por cento, para 6.769 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 2,07 por cento, para 4.842 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 1 por cento, a 25.861 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou valorização de 1,69 por cento, para 12.839 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 1,3 por cento, para 10.963 pontos. (Reportagem de Eva Kuehnen)