Bolsas internacionais não têm direção única, à espera de resolução em impasse de pacote nos EUA

Os mercados internacionais não apresentam sentido único nesta sexta-feira, 14, após dados mais fracos do que o esperado de indústria e varejo da China e diante do impasse nas negociações nos EUA por um novo pacote fiscal em reação à crise do novo coronavírus.

O apetite por risco na Ásia e em outros países é limitado pelo embate no Congresso americano. Na quinta, 13, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a atacar a oposição democrata, culpando-a pela falta de um acordo.

Ásia e Oceania

O índice acionário japonês Nikkei teve modesta alta de 0,17% em Tóquio, a 23.289,36 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores farmacêutico e de seguros, mas o sul-coreano Kospi caiu 1,23% em Seul, a 2.407,49 pontos, interrompendo uma sequência de nove pregões de ganhos.

Na China continental, as bolsas se recuperaram no fim dos negócios, impulsionadas por fluxo estrangeiro. O Xangai Composto subiu 1,19%, a 3.360,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,25%, a 2.244,17 pontos. Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng recuou 0,19%, a 25.183,01 pontos. Já em Taiwan, o Taiex garantiu modesta valorização de 0,25%, a 12.795,46 pontos.

Os dados chineses mais recentes mostram que a atividade da segunda maior economia do mundo continua se recuperando do impacto da covid-19, mas em ritmo mais contido à medida que Pequim parou de incrementar seus estímulos monetários e fiscais.

Em julho, a produção industrial da China teve expansão anual de 4,8%, um pouco menor do que o acréscimo de 5% previsto por analistas. Também na comparação anual, as vendas no varejo caíram 1,1% no mês passado, após recuarem 1,8% em junho, mas a projeção para julho era de estabilidade.

Os investimentos chineses em ativos fixos, por sua vez, sofreram queda anual de 1,6% entre janeiro e julho, mas economistas previam redução um pouco maior, de 1,8%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, ajudada principalmente por ações de tecnologia, que seguiram o desempenho positivo do Nasdaq em Nova York na quinta. O S&P/ASX 200 avançou 0,58% em Sydney, a 6.126,20 pontos.

Europa

As bolsas europeias abriram o pregão desta sexta-feira em baixa, com investidores demonstrando-se preocupados com uma segunda onda de infecções por coronavírus na região e com o impasse nas negociações por um novo pacote fiscal nos EUA. Também é aguardada a segunda leitura do PIB da zona do euro do segundo trimestre.

Às 4h07 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,80%, a de Frankfurt recuava 0,44% e a de Paris cedia 0,91%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,85%, 0,73% e 0,34%, respectivamente.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa moderada na madrugada desta sexta-feira, ampliando perdas da sessão anterior, após a divulgação de dados mais fracos do que o esperado da indústria e varejo da China.

Às 4h17 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para setembro caía 0,45% na Nymex, a US$ 42,05, enquanto o do Brent para outubro recuava 0,40% na ICE, a US$ 44,78. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES