Bolsas mundiais caem em mais um dia de temor com coronavírus

Em mais um dia de aversão ao risco por causa do temor de rápida disseminação do novo coronavírus, as bolsas mundiais voltaram a fechar ontem em forte baixa. Em Nova York e na Europa, os investidores fugiram das ações para se refugiar em investimentos mais seguros, como o títulos do Tesouro americano. A preocupação é que a epidemia tenha reflexos ainda mais negativos do que os economistas estavam prevendo para o PIB da China e para o do resto do mundo.

Em Wall Street, o índice Dow Jones recuou 3,15%, puxado pela queda de ações de empresas como American Express (-5,76%), Visa (-4,55%) e Dow Inc. (-4,56%). O Standard & Poor’s (S&P 500), composto pelas 500 maiores ações cotadas nas bolsas americanas, caiu 3,03%. E a Nasdaq, 2,77%.

Na Europa, o movimento não foi diferente, especialmente com o surgimento de novos casos do coronavírus no continente. Na Itália, a doença continua a se espalhar, principalmente em duas áreas rurais perto de Milão e Veneza. Pelo menos 322 pessoas foram confirmadas como tendo contraído o vírus no país, disseram autoridades. O número de mortos subiu ontem para 10.

Em Milão, o índice FTSE/Mib caiu 1,44%; em Londres, o índice Financial Times recuou 1,94%; em Frankfurt, o DAX caiu 1,88%; e em Paris, o CAC-40 perdeu 1,94%. O movimento ocorre após fortes perdas na segunda-feira, que representaram queda de quase US$ 474 bilhões em valor de mercado das empresas listadas nas bolsas na Europa.

“Casos verificados na Itália, Irã e Coreia do Sul podem sugerir que os surtos do COVID-19 agora são possíveis em muitos outros locais”, disse Simon Powell, estrategista de ações na Jefferies.

Japão

No Japão, onde a doença também tem se espalhado, o primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, sugeriu que empresas permitam que funcionários trabalhem de casa como parte do combate à epidemia do coronavírus. “Estamos em um momento extremamente importante para acabarmos com o avanço das infecções enquanto ainda é cedo”, disse Abe, em uma reunião da força tarefa que lida com a epidemia.

Ele afirmou que casos envolvendo rotas de transmissão desconhecidas e pequenos focos de infecções ainda estão acontecendo, e que reduzir o ritmo de novos casos é crucial para interromper o avanço da doença. Com dez novos casos reportados ontem, o Japão agora tem 860 pessoas infectadas, terceiro maior número depois de China e Coreia do Sul.

Nos Estados Unidos, o vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Richard Clarida, afirmou que a instituição está monitorando de perto o coronavírus e que a doença deve ter, ao menos no primeiro trimestre deste ano, efeito considerável no crescimento da China. “A disrupção lá pode transbordar para o resto da economia global. Mas ainda é cedo para especular sobre a magnitude ou a persistência desses efeitos, ou se eles levarão à mudança material na perspectiva”, disse ele, em discurso na conferência anual da Associação Nacional de Economia Empresarial (Nabe, na sigla em inglês), em Washington.

Já o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou ontem que o coronavírus está contido nos Estados Unidos e, por isso, não vê possibilidade de impactos na cadeia produtiva. “O coronavírus é tragédia humana, mas não podemos reagir exageradamente. O vírus ainda não provocou interrupções em fornecimento da cadeia produtiva do país. Os Estados Unidos podem lidar com problema de suprimentos quando chegar a hora.” Questionado sobre o impacto do surto na economia global, alertado por nações europeias como a Alemanha, Kudlow disse que os “EUA podem evitar uma recessão se houver impacto global na economia”. /MARCELA GUIMARÃES, AUGUSTO DECKER, RENÉE PEREIRA e REUTERS