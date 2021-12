Bolsonaro anuncia reunião com policiais e Economia em meio à pressão da categoria por reajuste

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro anunciou uma reunião nesta terça-feira, 14, com a equipe econômica e dirigentes das forças policiais brasileiras. O compromisso não consta da agenda oficial do chefe do Executivo e vem em meio à pressão por reajuste no salário da categoria.

Na semana passada, Bolsonaro voltou a prometer reajuste para todos os servidores em 2022, ano em que disputa a reeleição. "Reajuste seria de 3%, 4%, 5%, 2%, que seja de 1%", disse em entrevista à Gazeta do Povo.

Leia Também PF intima Bolsonaro em investigação sobre vazamento de inquérito sigiloso do ataque hacker ao TSE

Em cerimônia no Palácio do Planalto para lançamento do programa Rodovida, que busca integração de órgãos públicos para reduzir acidentes de trânsito, o presidente convidou publicamente três autoridades para participar da reunião desta terça: o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino; o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques; e a presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Tania Prado.

“Temos reunião hoje à tarde com a equipe econômica para discutir uma coisa que interessa a todos vocês”, declarou o presidente durante discurso. “Algumas injustiças acontecem em nossas vidas, reconheço. Não quero me eximir de responsabilidade e temos que buscar corrigi-las. Se Deus quiser, teremos reunião profícua hoje à tarde para atender a todos vocês”, acrescentou, em mais um sinal de que o governo deve elevar a remuneração dos policiais, uma base de apoio importante para o chefe do Executivo na busca pela reeleição.

Reestruturação nas carreiras da polícia

O ministro da Justiça, Anderson Torres, confirmou que o encontro tratará de uma reestruturação nas carreiras com direito a reajuste de salários. Trata-se de uma demanda da categoria que Bolsonaro quer manter na base de apoio para as eleições de 2022.

De acordo com Torres, a reunião será entre os ministérios da Economia e da Justiça para reestruturar e regulamentar as carreiras de policiais federais e rodoviários federais. “Toda reestruturação prevê diminuição aqui, aumento ali”, declarou o ministro a jornalistas no Palácio do Planalto. “Tem que fazer a previsão orçamentária este ano para ano que vem ser apresentada medida provisória”, acrescentou, sinalizando a forma jurídica como o governo deve conduzir a medida.

Ele evitou oficializar um ajuste médio para todas as categorias policiais - disse apenas que a questão ainda está pendente e será formalizada na agenda desta terça. “Nada está fechado. Tudo depende dessa reunião. Não vamos fazer nada desalinhado com ministérios.”

Ainda segundo Torres, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que nas eleições 2018 se alinhou a Bolsonaro em defesa do enxugamento de gastos públicos, reagiu bem à convocação da reunião com os policiais. “Já havia a previsão de fazer isso (reajuste) com o governo, não é segredo para ninguém. Então, ele reagiu bem."