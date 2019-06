Bolsonaro chama acordo Mercosul-UE de 'histórico' e diz que trará enormes benefícios à economia

O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para comemorar o acordo fechado nesta sexta-feira, 28, entre Mercosul e União Europeia. "Histórico! Nossa equipe, liderada pelo Embaixador Ernesto Araújo, acaba de fechar o Acordo Mercosul-UE, que vinha sendo negociado sem sucesso desde 1999", disse. "Esse será um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e trará benefícios enormes para nossa economia", afirmou o presidente na rede social.

Bolsonaro lembrou que, juntos, "Mercosul e UE representam 1/4 da economia mundial". "E agora os produtores brasileiros terão acesso a esse enorme mercado", enfatizou. "Parabenizo também os Ministros Paulo Guedes e Tereza Cristina, bem como as equipes de seus ministérios, pelo empenho neste objetivo. GRANDE DIA!", finalizou o presidente.

Juntos, Mercosul e UE representam 1/4 da economia mundial e agora os produtores brasileiros terão acesso a esse enorme mercado. Parabenizo também os Ministros Paulo Guedes e Tereza Cristina, bem como as equipes de seus ministérios, pelo empenho neste objetivo. GRANDE DIA! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2019

Em seguida, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, respondeu ao presidente Bolsonaro, também no Twitter. "Momento aguardado há 20 anos! Um grande dia para todos nós! Obrigada, presidente!"

Momento aguardado há 20 anos! Um grande dia para todos nós! Obrigada, presidente! @jairbolsonaro https://t.co/ExPdyKvtlz — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) June 28, 2019

Argentina

O ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, comemorou a celebração do acordo comercial nesta sexta-feira, 28, entre o Mercosul e a União Europeia. Em sua conta no Twitter, a autoridade do governo do presidente Mauricio Macri destacou o potencial econômico que a iniciativa pode trazer ao país.

"A assinatura do acordo Mercosul-UE é um fato histórico", escreveu Dujovne. "O acordo tem um potencial enorme para aumentar os investimentos, fundamental para conseguir um crescimento sustentado, a geração de emprego e a redução da pobreza no nosso país", afirmou ele.