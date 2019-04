'É uma vida diferente', diz Bolsonaro sobre reestruturação de carreiras militares

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro defendeu neste sábado, 27, a reestruturação das carreiras militares como está prevista no projeto de lei que trata da aposentadoria de integrantes das Forças Armadas.

“Você tem que conhecer como é a vida dos militares. Eu estou com vários aqui, não ganham hora extra. O pessoal que está na fronteira, nos navios, está na floresta amazônica, muitas vezes em missões extraordinárias, como GLO (Garantia da Lei e da Ordem)... É uma vida completamente diferente”, observou ele. Bolsonaro afirmou que se trata de um “tributo" exigido de todos para que possam bem cumprir essa missão. "É uma classe tão maravilhosa que, nos momentos mais difíceis da Nação, sempre esteve ao lado do povo."

Bolsonaro disse, ainda, desconhecer críticas sobre o reajuste de salários para a categoria e disse que dar os mesmos direitos a militares, na Previdência, fará com que o custo suba muito.

O presidente participou de um almoço em Brasília para comemorar o aniversário do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues. Na saída, afirmou que não tratou sobre a reforma da Previdência com os presentes, nem mesmo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que estava lá . “O momento é de dar uma relaxada, né?”, disse.

Questionado sobre sua opinião a respeito do fato de que um general aposentado possa ganhar mais que o seu salário, Bolsonaro afirmou não estar preocupado com o quanto recebe atualmente. “Estou servindo ao País”, argumentou ele.