Bolsonaro discute privatizar parte da Petrobrás e sinaliza com Ivan Monteiro no BB

RIO - O presidente eleito, Jair Bolsonaro, debate com sua equipe econômica a privatização parcial da Petrobrás. "Alguma coisa (da empresa) você pode privatizar, não toda. É uma empresa estratégica, nós estamos conversando sobre isso ainda. Em parte pode, sim (ser privatizada)", afirmou Bolsonaro durante entrevista concedida em frente à sua casa, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), na tarde desta segunda-feira, 19.

Em meio a essas discussões, o atual presidente da Petrobrás, Ivan Monteiro, "deve ir" para o Banco do Brasil. "Quem está botando é o Paulo Guedes (futuro ministro da Economia), eu estou avalizando. Talvez Banco do Brasil, não tenho certeza", afirmou Bolsonaro.

Sobre a escolha do economista Roberto Castello Branco para presidir a Petrobrás, em substituição a Monteiro, Bolsonaro afirmou que "é uma indicação do Paulo Guedes". "Tudo o que é envolvido com economia é com ele (Guedes), que está escalando o time. Nós estamos cobrando produtividade, enxugar a máquina e fazê-la funcionar para o bem estar da população", disse.

Bolsonaro talvez encontre Castello Branco em Brasília nesta terça-feira. "Se ele estiver lá, vou conversar com ele".

Ainda sobre a Petrobrás, Bolsonaro afirmou que parte da responsabilidade sobre o preço de combustíveis e do gás de cozinha é dos governadores, que estipulam em cada Estado a alíquota de ICMS. "Em grande parte, (o preço) depende dos governadores, que botam o ICMS lá em cima".