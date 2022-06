Bolsonaro diz esperar que Petrobras não reajuste preço de combustíveis

BRASÍLIA - No dia em que foi convocada uma reunião do Conselho de Administração da Petrobras para discutir "aumento de preços", o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, em transmissão ao vivo nas redes sociais, esperar que a estatal não reajuste os valores dos combustíveis, uma das principais preocupações de seu comitê de campanha à reeleição. “A gente espera que a Petrobras não faça maldade com o povo brasileiro”, afirmou nesta quinta-feira, 16.

Bolsonaro voltou a dizer que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, tenta trocar o comando da estatal. Ele disse esperar que o encontro de hoje tenha sido para tomar essa decisão, ou seja, trocar o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, para facilitar assim a entrada de Caio Paes de Andrade, atual secretário de Desburocratização do Ministério da Economia, já indicado por Sachsida.

O governo faz pressão para que Coelho renuncie. Reuniões com essa finalidade foram realizadas esta semana entre o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida; e da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o presidente da Petrobras. Assim como Bolsonaro, os ministros também pediram ao comando da petroleira que segure os preços. A decisão do reajuste dos combustíveis na Petrobras é tomada por Coelho; pelo diretor de Comercialização, Claudio Mastella; e pelo diretor Financeiro e de Relações com os Investidores, Rodrigo Araújo.

Hoje, o presidente também voltou a afirmar que a política de preços da estatal, com paridade internacional, não determina reajustes automáticos. “Não precisa quando aumenta o petróleo lá fora, o Brent, e o dólar aumenta aqui, ela não precisa imediatamente reajustar seus preços. Ela tem um prazo de vários meses para reajustar. E isso aí quem diz é a decisão do conselho lá atrás, quando se criou a PPI, no início do governo Temer”, declarou Bolsonaro.

O governo vem tentando convencer o presidente demissionário da Petrobras a segurar os preços para que as novas regras sobre ICMS surtam algum efeito nas bombas dos postos de abastecimento. Se a empresa aumentar os preços, os possíveis benefícios do Projeto de Lei Complementar 18 que fixou teto para o ICMS cobrado sobre combustíveis, cuja votação se encerrou esta semana no Congresso Nacional, seriam praticamente neutralizados. “Espero que a Petrobras não queira aumentar combustíveis nesses dias que estamos negociando com Parlamento”, insistiu Bolsonaro, na transmissão ao vivo nas redes sociais.

Com defasagem cada vez maior nos preços praticados nas refinarias da estatal, é grande a pressão do mercado para que a Petrobras alinhe a gasolina e o diesel aos preços internacionais. Ontem, a defasagem do diesel era de 18% em relação ao Golfo do México, após 36 dias sem reajuste, e a gasolina estava com uma diferença de 14% no seu 96º dia sem alteração, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores e Combustíveis (Abicom).

Desde 2016, a empresa pratica a política de preços de paridade de importação (PPI), que significa manter os preços alinhados ao mercado internacional. O PPI leva em conta o preço do petróleo e o câmbio, que dispararam esta semana, e os custos de importação, também elevados na esteira da alta de preços.

Se a empresa não seguir essa política, outros importadores deixam de trazer combustível para o Brasil, porque não conseguem concorrer com os preços mais baixos da Petrobras no mercado interno. Sem as importações complementares - o Brasil produz entre 70% e 80% do diesel que consome e 97% da gasolina -, o abastecimento pode correr risco no segundo semestre do ano, quando é previsto aumento da demanda e aperto da oferta por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.