Bolsonaro diz que está buscando rever política de preços da Petrobras atrelada ao exterior

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 23, que o governo busca rever a política de preços da Petrobras, que alinha os reajustes dos combustíveis ao preço do barril de petróleo no mercado internacional.

“Tivemos problemas sérios no passado, além da corrupção: a questão da paridade com o preço internacional. Estamos buscando rever essa questão”, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio Correio, da Paraíba. A entrevista foi gravada na manhã desta terça no Palácio da Alvorada, mas não constava da agenda oficial do chefe do Executivo.

Com a alta dos combustíveis comprometendo sua popularidade, Bolsonaro tem feito uma série de críticas à Petrobras e aos impostos cobrados por governadores sobre os derivados de petróleo. O presidente já chegou a dizer, por exemplo, que a estatal dá muito lucro.