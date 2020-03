Guedes anuncia auxílio mensal de R$ 200 a trabalhadores informais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou o lançamento de uma "camada de proteção" para profissionais autônomos e informais. A iniciativa prevê um "voucher" (vale) de R$ 200 por mês para quem não recebe benefícios sociais do governo, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

O valor corresponde a duas cestas básicas, pontuou Guedes. Ao todo, serão gastos R$ 15 bilhões em três meses para bancar o "voucher", R$ 5 bilhões por mês com o programa. O ministro disse que o governo avalia uma solução para que o pedido ao benefício seja feito remotamente. “O povo sai da rua, não tem ninguém mais tomando táxi? O chofer de táxi pode passar na Caixa Econômica Federal, ou no [posto do INSS] mais próximo, ou virtualmente”, afirmou Guedes.

"Isso assegura manutenção de quem está sendo vitima do impacto econômico. Não recebem nada de ninguém, é uma turma valente sobrevivendo sem ajuda do Estado e são atingidos agora. Precisam ter recursos para a manutenção básica", disse.

O novo benefício será criado por uma medida provisória, que será assinada ainda nesta quarta-feira, 18, pelo presidente Jair Bolsonaro. A MP tem vigência imediata, mas precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso.

Segundo o IBGE, são 40,8 milhões de trabalhadores informais, incluindo os que atuam sem carteira no setor privado e no trabalho doméstico e os que atuam por conta própria (dos quais 19,3 milhões sem qualquer registro, como um CNPJ de microempreendedor individual). Eles representam 43,3% do número de pessoas ocupadas o País. Esse é o grupo que deve ser mais afetado com o avanço da pandemia no Brasil.

Guedes disse que o governo também estuda como ajudar empresas em dificuldade nesse momento para a manutenção de empregos. Uma das saídas, segundo ele, é bancar parte dos salários dos funcionários. “Estamos vendo também como auxiliar uma parcela [das empresas], com o Estado bancando para as micro e pequenas empresas, só os pequenos, uma parte do salário. Tudo isso vai ser anunciado”, afirmou, durante coletiva de imprensa.

Empresas aéreas

Além disso, segundo o presidente Jair Bolsonaro, o governo também deve socorrer empresas de aviação civil. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou que as empresas aéreas terão prazo mais longo para fazer a devolução aos passageiros do valor pago em bilhetes de viagens que acabaram canceladas devido ao agravamento da epidemia do coronavírus.

"Vamos dar um prazo maior para o reembolso em dinheiro. É uma medida importante em termos de fluxo de caixa", disse Freitas durante entrevista no Palácio do Planalto que reuniu outros ministros e o presidente Jair Bolsonaro, e quando foram anunciadas medidas para combater os efeitos da crise gerada pelo coronavírus.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, as empresas poderão fazer o reembolso das passagens em até 12 meses. Já os consumidores ficarão isentos de penalidades contratuais se aceitarem receber o crédito para usar na compra de outra passagem.

Empresas do setor aéreo também serão autorizadas a adiar o pagamento de tarifas. Parcelas das tarifas de navegação aérea que vencem em março, abril, maio e junho, ficam postergadas para setembro, outubro, novembro e dezembro, respectivamente.

As concessionárias de aeroportos também serão autorizadas, por medida provisória, a adiar o pagamento das contribuições fixas e variáveis dos contratos. Esse pagamento anual é feito ao governo pelo direito de exploração de bem público. Essas parcelas poderão ser quitadas até o dia 18 de dezembro.

Freitas avaliou que o setor aéreo foi afetado pela crise do coronavírus de maneira mais imediata e registra queda abrupta na demanda por voos. Segundo o ministro, o governo quer evitar que as empresas quebrem e gerem problemas para o consumidor quando a crise acabar.

"O foco é o consumidor. O que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação do serviço. Se não, depois que a crise passar, vamos ter problema de oferta e terá impacto na tarifa", disse o ministro

"Ao mesmo tempo, temos que preservar aquelas regiões que hoje são atendidas, mesmo que por empresas aéreas pequenas, e que eventualmente podem ficar sem assistência [se as empresas falirem]", completou.

Outras medidas

Bolsonaro citou medidas já anunciadas na semana passada e também na segunda-feira, 16, para o combate aos efeitos da pandemia na economia. O plano anticoronavírus anunciado na segunda-feira, 16, prevê a injeção de R$ 147,3 milhões em medidas emergencias.

Entre as medidas anunciadas pelo presidente estão a antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, ingresso de R$ 46 bilhões entre abril e maio, e a ampliação de R$ 3,1 bilhões no orçamento do Bolsa Família, que vai permitir o ingresso de 1,2 milhão de famílias no programa.

Bolsonaro também citou o adiamento do pagamento de tributos para empresas e o reforço de linhas de crédito pelos bancos públicos.

Calamidade pública

Guedes lembrou que essas medidas, que aumentam as despesas públicas, só são possíveis de serem tomadas porque o governo pediu ao Congresso que reconheça estado de calamidade pública. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), já disseram que apoiam a medida e que devem acelerar a aprovação nos plenários.

Guedes explicou que, se a calamidade for reconhecida, o governo pode ampliar o gasto público com o enfrentamento ao coronavírus sem o risco de punição pelo descumprimento da meta fiscal definida na lei.

Segundo ele, sem a situação de calamidade pública, a equipe econômica precisaria anunciar nesta semana um bloqueio de R$ 40 bilhões no Orçamento, para o cumprimento da meta fiscal, que permitia rombo de até R$ 124,1 bilhões. Com a situação de calamidade pública pedida para todo o ano, o governo fica livre para registrar rombo maior nas contas públicas. Estimativas mais atuais apontam que será preciso fechar as contas no negativo em R$ 200 bilhões para bancar as medidas de combate aos efeitos do coronavírus.

"Não seria razoável contingenciar. Saúde e defesa de empregos está acima de interesses", disse Guedes.

O ministro citou outras medidas já anunciadas pelo governo como antecipação de benefícios (13º de aposentados e pensionistas e abono salarial) e mais dinheiro para a Saúde, em emendas parlamentares (R$ 5 bilhões) e repasse adicional do fundo Dpvat, seguro veicular obrigatório (R$ 4,5 bilhões).

Reaceleração

Guedes, afirmou que a economia brasileira pode ter uma "reaceleração" no segundo semestre mesmo com o avanço do novo coronavírus se o País avançar nas reformas durante a crise da doença.

"Lá na frente", destacou o ministro, o governo poderá derrubar encargos trabalhistas para aumentar a capacidade de geração de empregos. A reaceleração, disse Guedes, já estava acontecendo e o Brasil está em uma situação diferente do mundo. A recuperação, porém, sofreu um impacto. "Não sabemos ainda o tamanho", pontuou.

Segundo o ministro, a cada 48 horas, o governo poderá anunciar novas medidas para atenuar os efeitos da crise. Ele fez um apelo ao Congresso Nacional para seguir discutindo as reformas, inclusive neste período em que Câmara e Senado reduzirão as sessões presenciais.

"Você vai ficar em casa parado? Não, vai estudar as reformas", declarou o ministro da Economia ao falar dos trabalhos do Legislativo. O País poderá dar um recado nos próximos cinco meses em prol das reformas e sinalizar a recuperação da economia, enfatizou.