Bolsonaro diz que governo poderá negociar venda da Embraer com outra empresa

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 27, que o governo pode negociar a venda da Embraer para outra empresa, depois que a americana Boeing anunciou no fim de semana que desistiu da compra da divisão de aviação comercial da brasileira.

Bolsonaro destacou que a decisão cabe a ele, já que o governo federal tem a chamada golden share, que dá ao governo poder de veto em decisões estratégicas na empresa.

"Estamos avaliando, tenho o golden share, é minha, eu assino, tá? Se o negócio realmente for desfeito, talvez recomece uma nova negociação com outra empresa", disse ao sair do Palácio da Alvorada ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes.

No sábado, 25, a Boeing anunciou que encerrou as negociações para comprar a divisão de aviação comercial da Embraer. As empresas haviam anunciado o acordo de US$ 4,2 bilhões em julho de 2018 e o fim das conversas deixa a empresa brasileira em situação delicada. A desistência acontecem em meio à paralisação do setor aéreo em decorrência da pandemia da covid-19.

A fabricante brasileira de aeronaves fez uma teleconferência com investidores nesta segunda e anunciou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que deu início aos procedimentos arbitrais sobre a queda do acordo.

Caso decidam judicializar o fim da negociação, o litígio entre as empresas terá como palco a Justiça dos Estados Unidos, no distrito sul de Nova York, conforme as partes definiram no memorando de entendimentos.