Bolsonaro diz que Guedes está em 'vias de anunciar' nome para o BC e que Ilan é opção

BRASÍLIA - O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL), disse na tarde desta quarta-feira que a equipe do economista Paulo Guedes “está em vias de anunciar” o nome do próximo presidente do Banco Central. A jornalistas, Bolsonaro disse que “pode ser” Ilan Goldfajn, que está à frente da autoridade monetária atualmente.

“Pode ser, pode ser. O Paulo Guedes está rascunhando, a sua equipe toda está em vias de anunciar”, disse a jornalistas, após almoço com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Octávio de Noronha, em Brasília.

Na sequência, o presidente eleito disse que ainda não sabe se Ilan permanecerá à frente do BC. “Não sei, depende se ele quer ficar. Nunca conversei com ele na minha vida, tá ok? Então passa pelo Guedes, que vai me apresentar, se for o Ilan, e a gente vai conversar.” Bolsonaro disse que não quer antecipar nomes para o BC que, depois, não possa confirmar.

Questionado novamente se teve alguma sinalização de Ilan Goldfajn, reforçou que não. “Não. E não conversei com o Paulo Guedes hoje, só dei bom dia”, brincou.

Independência do BC

Mais cedo, Ilan participou na Câmara dos Deputados de uma reunião de líderes da Casa com o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tratar do projeto sobre a independência do BC. Além disso, os parlamentares discutiram a Medida Provisória sobre o Rota 2030 e o projeto que trata sobre indisponibilidade de ativos de quem for considerado terrorista pela ONU. A visita de Ilan não estava na agenda oficial do dia./Colaboraram Camila Turtelli e Fabrício de Castro