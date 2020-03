Bolsonaro diz que Guedes vai morar na Granja do Torto, residência oficial da Presidência 

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 27, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, passará a morar na Granja do Torto, em Brasília. Aos jornalistas, ele disse que emprestou a residência oficial da Presidência ao ministro, que está em isolamento social no Rio. Ele tem 70 anos e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus.

“Ele parece que vai morar no Torto. Espero que não sofra crítica de vocês”, disse o presidente. “Eu ofereci para ele ficar lá e ele falou que topa. Não tem nenhum impedimento.”

A residência oficial, uma casa de campo que no passado foi palco para festas juninas e partidas de futebol do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi oferecida ao ministro por Bolsonaro porque, segundo o presidente, o hotel onde o ministro morava, em Brasília, decidiu fechar as portas temporariamente em razão da pouca procura por causa das medidas de isolamento.

A última vez que Guedes despachou de Brasília foi no dia 19 de março, uma quinta-feira. Desde então, ele tem trabalhado de sua residência no Rio de Janeiro. O ministério da Economia informou que, em 18 de março, o chefe da equipe econômica realizou o exame para a covid-19 e o resultado deu negativo.

Reunião

O presidente afirmou que fará uma reunião ministerial neste sábado, 28, com a presença de pelo menos seis titulares, entre eles o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro não confirmou se Guedes participará. “Amanhã ele (Mandetta) vai estar aqui de manhã, dar uma redirecionada em alguma coisa”, afirmou