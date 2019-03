Bolsonaro espera aprovar reforma da Previdência no Congresso ainda no primeiro semestre

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro espera que a aprovação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado ocorra ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo fontes, a afirmação foi feita logo após café da manhã do presidente com jornalistas, no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 13.

Para Bolsonaro, após a etapa inicial de tramitação na Câmara ser vencida, será mais fácil aprovar a matéria no Senado. Ele lembrou, ainda, que há ex-governadores entre os senadores e que eles devem se sensibilizar com a necessidade de aprovação da proposta, inclusive parlamentares da oposição.

Durante o café com jornalistas, Bolsonaro afirmou que a reforma da Previdência "exige uma negociação política muito grande", segundo o jornalista Carlos Alberto Di Franco, colunista do jornal O Estado de S. Paulo, que estava entre os convidados. Bolsonaro também disse que tem buscado atuar diretamente no diálogo com parlamentares para viabilizar a aprovação da proposta no Congresso.