Bolsonaro fala em rever política de preço da Petrobrás

BRASÍLIA E DALLAS (EUA) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 16, que pode rever a política de preços da Petrobrás se não houver prejuízos para a estatal. A declaração foi feita em Dallas, no Texas, durante a transmissão semanal do presidente ao vivo no Facebook.

“O pessoal reclama do preço da gasolina a R$ 5 e me culpam, atiram para cima de mim o tempo todo. O preço do combustível é feito lá pela Petrobrás. Leva em conta o preço do barril de petróleo lá fora, bem como a variação do dólar. Lógico que se a gente puder rever isso aí sem prejuízo para a empresa, sem problema nenhum, às vezes, a política pode ter algum equivoco”, disse o presidente.

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que acompanhou Bolsonaro na transmissão afirmou que o preço dos combustíveis no País só poderá ser reduzido quando houver “maior produção, quando não formos dependentes do petróleo que hoje ainda continuamos exportando e importando”.

Em abril, o presidente admitiu ter ligado para o presidente da Petrobrás, Roberto Castello Branco, para que a estatal desistisse de aumentar o preço do diesel nas refinarias. O reajuste de 5,7% foi cancelado. Depois do episódio, a empresa perdeu R$ 32 bilhões em valor de mercado.