Bolsonaro lança campanha publicitária para explicar reforma da Previdência

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro lançou nesta segunda-feira, 20, uma campanha publicitária para esclarecer os principais pontos da reforma da Previdência. O evento ocorre no Palácio do Planalto.

O governo adotará o slogan "Nova Previdência. Pode perguntar" e as peças apresentarão pessoas comuns com dúvidas sobre a proposta que está em tramitação no Congresso. O objetivo da equipe de comunicação do governo é aproximar o tema da população e tirar dúvidas "com objetividade e transparência". A campanha foi produzida pela agência Artplan ao custo de R$ 37 milhões.

Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse ainda que a ideia é "conscientizar para a necessidade da revisão do sistema de aposentadorias do País, trazendo os cidadãos para o centro do processo". Ao fim das respostas aos questionamentos de cidadãos comuns, aparecerá a mensagem "essa é a verdade". Os comerciais serão encerrados com as frases "nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil".

A campanha começa a ser veiculada nesta segunda-feira, 20 de maio de 2019, e deve durar até em meados de julho de 2019. A veiculação ocorrerá nos meios de TV, Rádio, Mídia Exterior, em terminais aeroportuários, metroviários e rodoviários, painéis em comunidades urbanas, Revistas do Segmento Gestão Pública e Internet (redes sociais e de vídeos, buscadores, distribuidores de conteúdos e de streaming de áudio). No meio digital, será feito um estudo de segmentação para tratar os conteúdos de forma mais densa para os públicos de interesse.

Enfrentar a mentira

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a campanha do governo para divulgar a proposta da reforma da Previdência busca "enfrentar a mentira". Ele destacou que as peças publicitárias terão um selo com a mensagem "essa é a verdade".

Onyx também ressaltou que a reforma, se aprovada, "cria um caminho para que o Brasil não fale mais de Previdência pelos próximos 30 anos". O secretário especial de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, também destacou o selo "essa é a verdade", dizendo que o objetivo é "conter a enxurrada de fake news" sobre a proposta.